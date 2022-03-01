شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفاة "زين ناديلا" نجل الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت "ساتيا ناديلا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة مايكروسوفت إن زين ناديلا، نجل الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا وزوجته آنو ناديلا، توفي ، حسبما ذكرت بلومبرج.

ويبلغ زين - 26 سنة - وهو مولود مصاب بالشلل الدماغي، وقد أبلغت الشركة موظفيها التنفيذيين في رسالة بريد إلكتروني أن "زين" قد وافته المنية، وطلبت الرسالة من المديرين التنفيذيين إبقاء الأسرة في أفكارهم وصلواتهم مع منحهم مساحة للحزن على انفراد.

وكتب جيف سبرينج، الرئيس التنفيذي لمستشفى الأطفال ، في رسالة إلى مجلس إدارة مايكروسوفت، "سوف نتذكر زين لذوقه الانتقائي في الموسيقى، وابتسامته المشرقة المشرقة والفرح الهائل الذي جلبه لعائلته وكل من أحبوه" تمت مشاركته مع المديرين التنفيذيين في Microsoft.

وتحدث ساتيا ناديلا عن ولادة ابنه في مدونة عام 2017، وذكر أن زين ولد في الساعة 11:29 مساءً، في 13 أغسطس 1996 ، وقد كان وزنه ثلاثة أرطال ولم يبكي.

وكتب ناديلا في المنشور: "ذات ليلة ، خلال الأسبوع السادس والثلاثين من حملها ، لاحظت آنو أن الطفل لا يتحرك بالقدر الذي اعتادت عليه، لذلك ذهبنا إلى غرفة الطوارئ في مستشفى محلي في بلفيو".

"اعتقدنا أنه سيكون مجرد فحص روتيني ، أكثر بقليل من قلق الوالدين الجدد، في الواقع ، أتذكر بوضوح الشعور بالانزعاج من أوقات الانتظار التي مررنا بها في غرفة الطوارئ. ولكن عند الفحص، كان الأطباء قلقين بدرجة كافية لطلب حالة طارئة عملية قيصرية ".

ومنذ توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft في عام 2014، ركز ناديلا الشركة على تصميم المنتجات لخدمة المستخدمين ذوي الإعاقة بشكل أفضل واستشهد بالدروس التي تعلمها من خلال رفعها ودعمها لزين.

وفي العام الماضي ، دخل مستشفى الأطفال ، حيث تلقى زين الكثير من علاجه، وهو ما دعي ناديلا إلى تأسيس Zain Nadella Endowed Chair in Pediatric Neurosciences ، كجزء من مركز سياتل لأبحاث الدماغ التكاملي.