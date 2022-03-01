شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محطات ستارلينك للانترنت الفضائى وصلت إلى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت شركة سبيس إكس شاحنة مليئة بمحطات ستارلينك إلى أوكرانيا، وفقًا لصورة قام بتغريدها نائب رئيس الوزراء في البلاد، الذي طلب من الرئيس التنفيذي إيلون ماسك المساعدة أثناء الغزو الروسي، ونشر ميخايلو فيدوروف تغريدة موجهة إلى ماسك طالبًا منه تزويد أوكرانيا بمحطات ستارلينك.

وقال ماسك رداً على ذلك إنه تم تنشيط خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في البلاد وأن المزيد من المحطات الطرفية في طريقها إلى أوكرانيا.

ووفقا لما ذكره موقع "البوابة العربية لأخبار التقنية"، فإنه مع استمرار القتال في المدن الأوكرانية، كانت هناك مخاوف من احتمال وقوع هجمات إلكترونية على البنية التحتية الحيوية للإنترنت، مما قد يجعل من الصعب الوصول إلى الأخبار أو التواصل بين الناس، وتصاعدت هذه المخاوف في أعقاب بعض الانقطاعات الجزئية التي حدثت في الأسبوع الماضي.

ومن أجل الاستفادة من نظام ستارلينك، يجب أن يكون لدى المستهلكين محطة مستخدم. ويمكن للأطباق إرسال واستقبال إشارات من أي أقمار صناعية نشطة من ستارلينك موجودة في السماء.

وتم شحن هذه المحطات إلى أوكرانيا، بالرغم من أنه من غير الواضح من الصورة عددها. ويحتاج تشغيل الإنترنت عبر الأقمار الصناعية إلى الكثير من البنية التحتية في الفضاء، إلى جانب الكثير من المعدات على الأرض.

ومن أجل توفير الوصول إلى الإنترنت، يجب أن تكون الأقمار الصناعية قادرة على الاتصال بالبوابات والمحطات الأرضية الثابتة على الأرض والمتصلة بكابلات الألياف الضوئية الموجودة.

ولا يزال هناك احتمال حدوث مشكلات فنية أو هجمات إلكترونية على الإنترنت عبر الأقمار الصناعية مثل ستارلينك. ويقول مزود خدمة إنترنت آخر عبر الأقمار الصناعية – Viasat – إنه يواجه اضطرابات في البلاد، وذلك بفضل حدث إلكتروني.



أوكرانيا طلبت محطات ستارلينك من إيلون ماسك أوكرانيا طلبت محطات ستارلينك من إيلون ماسك تمثل ستارلينك مبادة طموحة للإنترنت الفضائي من شركة سبيس إكس، التي تهدف إلى إطلاق عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض لتوفير تغطية إنترنت عريضة النطاق على الأرض.

وتمتلك الشركة حتى الآن ما يقرب من 2000 قمر صناعي نشط في المدار. وقالت شركة سبيس إكس في شهر يناير خلال البث المباشر للإطلاق أن لديها 145000 مستخدم نشط.

وأشار ماسك في تغريدة خلال شهر فبراير إلى أن سبيس إكس لديها أكثر من 250 ألف محطة مستخدم قيد الإنتاج.

وبالرغم من وصول المحطات إلى أوكرانيا. ولكن ليس من الواضح كيف قد يتم استخدامها أو توزيعها، وذلك بالرغم من نشر أحد مستخدمي تويتر لقطة شاشة يدعي أنه يستخدم الخدمة في كييف، عاصمة أوكرانيا.

وتحتاج الهوائيات إلى وصول دون عوائق إلى السماء، وهو ما قد يكون صعبًا في منطقة الحرب. بالإضافة إلى ذلك، فإن مواقع بوابات سبيس إكس ليست معلومات عامة بشكل صريح. ولكن عثر محققو الإنترنت على بعضها، بما في ذلك موقع في بولندا المجاورة لأوكرانيا.

وبالرغم من تأخر طلبات العديد من العملاء في ستارلينك في العام الماضي. ولكن قال بعض العملاء إنهم على استعداد للانتظار لفترة أطول إذا كان بإمكان ذلك مساعدة الأشخاص في أوكرانيا.