“تيك توك” تتحدّى “يوتيوب”.. كم أصبحت مدة الفيديو المتاحة للمستخدمين؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 مارس 2022 07:16 مساءً - في خطوة ترفع مستوى المنافسة مع «يوتيوب»، أطلقت منصة “تيك توك” رسميا طرحا جديدا يمكّن المستخدمين من تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 10 دقائق.

وقال متحدث باسم “تيك توك” في بيان: نحن نفكر دائمًا في طرق جديدة لإضفاء قيمة على مجتمعنا وإثراء تجربة “تيك توك”. وأضاف: قدمنا في العام الماضي مقاطع فيديو أطول، مما يمنح مجتمعنا مزيدًا من الوقت لإنشاء المحتوى والاستمتاع به. ونحن متحمسون الآن لبدء طرح إمكانية تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 10 دقائق. ونأمل أن تطلق العنان لمزيد من الإمكانات الإبداعية لصناع المحتوى حول العالم.

وكان من الممكن في السابق أن تصل مدة مقاطع فيديو “تيك توك” إلى 3 دقائق بعد التغيير في شهر يوليو 2021. بينما كان الحد قبل ذلك 60 ثانية بعد التوسع الأولي من 15 ثانية.

وتتيح المدة الزمنية الموسعة للفيديو لصناع المحتوى مزيدًا من الوقت والمرونة عند تصوير أشياء مثل عروض الطهي، ودروس الجمال، والمحتوى التعليمي، والرسومات الكوميدية والمزيد.

وحاول صناع المحتوى الالتفاف على قيود المنصة قبل زيادة مدة الفيديو عبر تشجيع المشاهدين على متابعة الأجزاء الأخرى من سلسلة الفيديو.

المنافس الأكبر لـ «يوتيوب»

ويجعل الإعلان الجديد “تيك توك” منافسًا أكبر لموقع يوتيوب، الذي حقق 28.8 مليار دولار من عائدات الإعلانات في عام 2021.

وواجه موقع يوتيوب تهديدات بسبب نمو “تيك توك” مما دفعه لإطلاق YouTube Shorts. ومع ذلك، فإن استضافة مقاطع فيديو قصيرة ليست الميزة الوحيدة للمنصة الصينية، وذلك لأنها معروفة بمزيجها من الميزات، بما في ذلك مكتبة المؤثرات الخاصة وأدوات الواقع المعزز وقائمة الموسيقى.

وتشمل الميزات الشائعة الأخرى Stitches و Duets، والتي تتيح لصانع المحتوى التعاون مع محتوى المستخدمين الآخرين.

«انستغرام» Reels

لم يكن يوتيوب هو التطبيق الاجتماعي الوحيد الذي لاحظ تهديد تيك توك، حيث أطلقت إنستغرام Reels في عام 2020.

وطرحت إنستغرام منذ ذلك الحين العديد من ميزات Reels التي تشبه تلك الموجودة عبر المنصة الصينية، مثل ميزة Remix التي تشبه ميزة Duets. كما وسعت Reels إلى فيسبوك. وأطلقت سناب شات ميزة Spotlight، كما فعلت بنترست.

أموال الإعلانات

ولكن بينما تطارد المنصة الصينية أموال الإعلانات عبر يوتيوب، يركز يوتيوب على أموال الإعلانات التلفزيونية.

وأعلنت منصة الفيديو المملوكة لشركة غوغل مؤخرًا أنها تستضيف عرضها السنوي للمعلنين Brandcast خلال أسبوع TV Upfronts في شهر مايو، بدلاً من NewFronts الرقمية.

وذكرت “تيك توك” أن خيار تصوير مقاطع فيديو أطول عبر التطبيق يتم طرحه للمستخدمين العالميين خلال الأسابيع المقبلة.

ويتم إخطار المستخدمين عندما يتلقون التحديث، كما يحتاجون إلى التأكد من أنهم يستخدمون أحدث إصدار من التطبيق قبل تجربة الميزة.