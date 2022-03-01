شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهجوم الألكترونى يجبر شركة تويوتا على تعليق إنتاج السيارات فى اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير أن شركة تويوتا أوقفت إنتاج السيارات في جميع مصانعها في اليابان بعد هجوم إلكتروني على مورد رئيسي، وكتبت تويوتا على موقعها العالمي على الإنترنت: "بسبب فشل النظام في مورد محلي (Kojima Industries Corporation) ، قررنا تعليق تشغيل 28 خطًا في 14 مصنعًا فى اليابان اليوم الثلاثاء 1 مارس، وفقا لتقرير engadged.

وتوفر Kojima الأجزاء الخارجية والداخلية، بما فى ذلك المكونات المستخدمة فى نظام تكييف الهواء وعجلة القيادة، ولم تتأثر الأجزاء ولكن ورد أن كوجيما لم يكن قادرًا على التواصل مع Toyota أو مراقبة الإنتاج، وأثرت هذه المشكلة على نظام تصنيع Toyota "في الوقت المناسب" الذي يتطلب تسليم الأجزاء قبل تركيبها مباشرةً حتى لا تضطر إلى تخزينها.

ولم تذكر تويوتا هجومًا إلكترونيًا على موقعها على الإنترنت، لكن كوجيما أكد المشكلة، وقال مسؤول في كوجيما لمؤشر نيكى أننا تعرضنا لنوع من الهجمات الإلكترونية وما زلنا نؤكد الضرر ونحن نسارع للرد مع إعطاء الأولوية القصوى لاستئناف نظام إنتاج تويوتا في أسرع وقت ممكن" .

وبحسب ما ورد أصيب اثنان من شركاء تويوتا الآخرين، بما في ذلك شركة تصنيع الشاحنات هينو موتورز ودايهاتسو موتور، ولم يتم الكشف عن أصول الهجوم السيبراني ونوع البرامج الضارة وتفاصيل أخرى، ولم تذكر تويوتا متى تتوقع إعادة تشغيل خطوط التصنيع لكن يُقال إن الحكومة اليابانية متورطة فى التحقيق.