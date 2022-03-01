شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بورصات العملات المشفرة ترفض طلب أوكرانيا تجميد جميع الحسابات الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت بورصات العملات المشفرة الرئيسية بما في ذلك Coinbase و Binance طلب أوكرانيا لتجميد جميع الحسابات الروسية، قائلة إن القيام بذلك سيضر بالمدنيين ويتعارض مع مُثلهم العليا، وقال متحدث باسم Binance لشبكة CNBC : "إن اتخاذ قرار أحادى الجانب بحظر وصول الأشخاص إلى عملاتهم المشفرة سيكون بمثابة مواجهة لسبب وجود العملة المشفرة، وفقا لتقرير engadged .

وفى تغريدة، طلب نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيديروف من بورصات العملات المشفرة الرئيسية تجميد جميع الحسابات الروسية والبيلاروسية، وليس فقط حسابات القلة الخاضعين للعقوبات، وقال "من الضروري تجميد ليس فقط العناوين المرتبطة بالسياسيين الروس والبيلاروسيين، ولكن أيضًا لتخريب المستخدمين العاديين".

وستكون مثل هذه الخطوة متماشية مع عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد البنوك والقيادة الروسية المصممة لشل اقتصاد البلاد، ومع ذلك فإن تجميد مقتنيات العملة المشفرة يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على المواطنين الروس العاديين.

وقالت Coinbase إنها تفرض بالفعل عقوبات على أي أشخاص أو كيانات في روسيا وفقًا لما يقتضيه القانون، لكنها لن تذهب إلى أبعد من ذلك، وقالت لمذربورد: "إن الحظر الأحادي والشامل من شأنه أن يعاقب المواطنين الروس العاديين الذين يعانون من زعزعة تاريخية للعملة نتيجة عدوان حكومتهم على جار ديمقراطي، وبالمثل ذكرت Binance أنها لن "تجمد من جانب واحد ملايين حسابات المستخدمين الأبرياء."

وعلى الجانب الآخر، قالت Binance إنها التزمت بالتبرع بما لا يقل عن 10 ملايين دولار كمساعدة إنسانية لأوكرانيا وأطلقت حملة لجمع التبرعات بهدف جمع 20 مليون دولار، كما تخضع الشركة حاليًا للتحقيق من قبل الحكومة الأمريكية بشأن مزاعم غسل الأموال والتداول من الداخل .

كما قالت التبادلات الأخرى بما في ذلك KuCoin إنها لن تتجاوز أي شيء يتطلبه القانون، وقال جيسي باول الرئيس التنفيذي لبورصة كراكن، إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تنتهك "القيم التحررية" للشركة.

واستثناء واحد هو Dmarket ، وهي منصة مقرها أوكرانيا تسمح للأشخاص بالتداول في NFTs والعناصر الافتراضية داخل اللعبة، وقالت الشركة في تغريدة إنها قطعت "كل العلاقات مع روسيا وبيلاروسيا بسبب غزو أوكرانيا".