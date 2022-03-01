شركة أبل ستطلق شريحة M2 مع أربعة أجهزة ماك جديدة هذا العام

يقال إن شركة أبل تستعد لإصدار العديد من أجهزة ماك الجديدة بشريحة M2 في وقت لاحق من هذا العام ، وفقًا لما ذكره مراسل بلومبرج ، مارك جورمان ، في رسالة Power On الإخبارية. يتوقع Gurman أن تطرح الشركة لأول مرة جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة و Mac Mini و iMac مقاس 24 بوصة و MacBook Air المعاد تصميمه ، وجميعها مزودة بشريحة M2.

شريحة M2 في أجهزة ماك الجديدة ستكون أسرع

لم تقدم أبل أي تلميحات حول شريحة M2 المحتملة ، لكن Gurman يعتقد أن وحدة المعالجة المركزية الخاصة بها ستكون أسرع قليلاً من M1 ، وأنها ستشترك في نفس البنية ثمانية النواة. ومع ذلك ، قد تقفز نوى الرسومات الخاصة بها من سبعة أو ثمانية إلى تسعة أو 10. بحلول عام 2023 ، يعتقد جورمان أن أبل قد تصدر إصدارات Pro و Max من شريحة M2 – تمامًا كما فعلت مع شريحة M1 – بالإضافة إلى الإعلان عن شريحة M3 .

اعلنت أبل عن شريحة M1 منذ أكثر من عام

لقد مر أكثر من عام منذ أن أعلنت أبل لأول مرة عن أول شريحة M1 داخلية لها في نوفمبر 2020 ، وبعد عدة أشهر من ظهورها الأول M1 Pro و M1 Max. مع استمرار Apple في إبعاد نفسها عن Intel silicon ، لديها عدد قليل من أجهزة Mac الأخرى التي من المحتمل أن تقوم بإخراج أي أجهزة متبقية تعمل بـ Intel من تشكيلة منتجاتها.

توقع مارك جورمان أيضاً

يتوقع Gurman أن يكون iMac Pro أكبر بخيارات شرائح M1 Pro و M1 Max ليحل محل جهاز iMac Pro الحالي مقاس 27 بوصة ، إلى جانب جهاز Mac Pro أصغر حجمًا يأتي “بما يعادل شريحتين أو أربع شرائح M1 Max.” وبينما يأتي جهاز Mac Mini بالفعل بشريحة M1 ، يتوقع Gurman أن يحصل على خيار M1 Pro مطور (بالإضافة إلى نسخة M2).

موعد اصدار أجهزة ماك الجديدة

فيما يتعلق بالجدول الزمني ، يقول Gurman إن Apple ستطلق أجهزة Mac جديدة في مارس ، ثم مرة أخرى في مايو أو يونيو. تميل أبل بالفعل إلى الكشف عن 5G iPhone SE و 5G iPad Air ومن المحتمل أن يكون جهاز Mac جديدًا في حدث 8 مارس الذي يُشاع. ومن المقرر أيضًا طرح نظام iOS 15.4 ، الذي يأتي مع Face ID سهل الاستخدام لقناع الوجه ، في مارس أيضًا. من غير المتوقع توفر iPhone 14 و Apple Watch Series 8 حتى وقت لاحق من هذا العام.

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