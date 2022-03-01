روس كوسموس تعلن تأجيل تحليق مركبة “أوريول” الفضائية الروسية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أفاد مسؤول كبير مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية، بأن النموذج الاختباري لمركبة “أوريول” الفضائية الروسية سيكون جاهزا بحلول عام 2024.

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية، دميتري روغوزين في حديث أدلى به لمجلة “روسكي كوسموس” الفضائية الروسية.

وقال:” سيبدأ الاختبار الفضائي لأول نموذج اختباري من مركبة “أوريول” الفضائية في أبريل عام 2022. وسيكون هذا النموذج غير مأهول، ثم سيتم إطلاق نموذج مأهول ليلتحم بالمحطة الفضائية الدولية. وأضاف روغوزين، أن النموذج الاختباري غير المأهول سيتم إطلاقه بعد انتهاء تجارب وحدة إنقاذ رواد الفضاء في حال فشل إطلاق الصاروخ الفضائي، إذ أن سلامة أفراد طاقم المركبة تكتسب أهمية خاصة.

يذكر أن مركبة “أوريول” الفضائية الروسية (“فيديراتسيا” سابقا) يتم تصنيعها في إطار البرنامج القمري الروسي.

وتتسع المركبة لـ 6 رواد، وكان يفترض أولا أن يطلق أول نموذج لها نهاية عام 2023 من مطار “فوستوتشني” الفضائي المدني في شرق روسيا وتأجل إطلاقها الآن إلى أبريل عام 2024.

أقمار جديدة لأنظمة تحديد المواقع

وتعمل مؤسسة “روس كوسموس” الروسية، على تطوير دفعات جديدة من الأقمار المخصصة لأنظمة تحديد المواقع.

وقال بيان صادر عن المؤسسة “تعمل شركة ريشيتنيوف التابعة لروس كوسموس حاليا على تطوير دفعة جديدة من الأقمار الصناعية، يجري العمل على تطوير 8 أقمار من فئة Glonass-K و4 أقمار Glonass-K2 المعدلة.. الأقمار الجديدة من المفترض أن تنضم لمنظومة GLONASS لتحسن من عملها وتزيد من دقتها في تحديد المواقع”.

وأشار البيان إلى أن الشركة المذكورة تعمل أيضا على مشروع لتطوير منظومة جديدة من الأقمار الصناعية قد تضم 6 أقمار من شأنها دعم أنظمة الملاحة وتحديد المواقع للآليات والسفن التي ستتواجد في مناطق القطب الشمالي.

وكان مدير شركة “ريشيتنيوف” الروسية، نيكولاي تيستويدوف قد ذكر منذ مدة أن “أول قمرين من نوع Glonass-K2 سينضمان إلى منظومة Glonass الملاحية عام 2022، وأول قمر من هذه الفئة سيطلق في الربع الثاني من العام القادم، بينما سيطلق القمر الآخر في الربع الثالث من السنة القادمة”.