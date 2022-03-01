تحذير من تخفيف الملابس .. الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وغدا

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد اعتبارا من اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة والالتزام بارتداء الملابس الشتوية، وعدم تخفيف الملابس خلال هذا الفترة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى ، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد ، مائل الحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 23 درجات والصغرى 03 .