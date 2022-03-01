شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاختبار الفضائى لأول نموذج اختبارى من مركبة "أوريول" الفضائية فى أبريل عام2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون النموذج الاختباري لمركبة "أوريول" الفضائية الروسية جاهزا بحلول عام 2024، وفقا لتقرير RT .

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين في حديث أدلى به لمجلة "روسكي كوسموس" الفضائية الروسية.

وقال:" سيبدأ الاختبار الفضائي لأول نموذج اختباري من مركبة "أوريول" الفضائية في أبريل عام 2022.

وسيكون هذا النموذج غير مأهول، ثم سيتم إطلاق نموذج مأهول ليلتحم بالمحطة الفضائية الدولية.

وأضاف روغوزين، أن النموذج الاختباري غير المأهول سيتم إطلاقه بعد انتهاء تجارب وحدة إنقاذ رواد الفضاء في حال فشل إطلاق الصاروخ الفضائي، إذ أن سلامة أفراد طاقم المركبة تكتسب أهمية خاصة.

يذكر أن مركبة "أوريول" الفضائية الروسية ("فيديراتسيا" سابقا) يتم تصنيعها في إطار البرنامج القمري الروسي.

وتتسع المركبة لـ 6 رواد، وكان يفترض أولا أن يطلق أول نموذج لها نهاية عام 2023 من مطار "فوستوتشني" الفضائي المدني في شرق روسيا وتأجل إطلاقها الآن إلى أبريل عام 2024.