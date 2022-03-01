شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل "تستجيب" للمطالب الروسية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام روسية أن شركة جوجل بدأت تنفيذ بعض المطالب التي نصت عليها القوانين في البلاد لمواصلة عملها مع جمهور الإنترنت المحلى، وفقا لتقرير RT .

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "جوجل بدأت بتنفيذ أحد البنود التى ينص عليها القانون الروسي الناظم لعمل شركات الإنترنت وشبكات المعلومات والاتصالات في البلاد، وقامت بتسجيل حساب خاص لها في موقع الدائرة الاتحادية لرقابة الاتصالات الروسية".

ولاستيفاء البنود المطلوبة منها للعمل في روسيا يجب على جوجل تنفيذ شرطين آخرين هما وضع نموذج إلكترونى على مواردها الإلكترونية لتلقي الطلبات والشكاوى من المواطنين الروس، واستحداث فرع أو مكتب ممثل لها او كيان قانوني على أراضى الاتحاد الروسى.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركتين فقط من الشركات الأجنبية المشغلة للإنترنت والشبكات الإلكترونية التزمت بجميع البنود الثلاثة المذكورة هما Spotify وApple، بينما التزمت الشركات المسؤولة عن TikTok وLikee وViber وTwitter و Meta وZoom بشكل جزئي بهذه البنود.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الروسي الجديد الناظم لعمل شركات الإنترنت وشبكات المعلومات والاتصالات كان قد دخل حيز التنفيذ اعتبارا من يناير الماضى، وبدأ تطبيق متطلباته على العديد من الشركات والهيئات الأجنبية المشغلة لشبكات الإنترنت والمواقع الإلكترونية فى البلاد.