شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة المكايدة والانتقام.. شركات التكنولوجيا ترد على عقوبات روسيا بـ"حجة أوكرانيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الوقت الذى تساقط فيه الصواريخ الروسية على المدن الأوكرانية اندلعت معركة أخرى عبر الإنترنت، حيث كثفت موسكو من جهودها للسيطرة على المحتوي الذي يتم تداوله في وسائل الإعلام الإخبارية ومنصات التكنولوجيا، في حين فرضت شركات التكنولوجيا الكبرى أمثال فيس بوك وجوجل قيودًا على وسائل الإعلام الروسية التي تسيطر عليها الدولة في أوكرانيا وحول العالم.

فخلال يوم الجمعة الماضي، قالت روسيا إنها ستقيد فيس بوك جزئيًا، وهي خطوة قالت "ميتا" - الشركة الأم لفيس بوك- إنها جاءت بعد أن رفضت طلبًا حكوميًا بوقف التدقيق المستقل في الحقائق في العديد من وسائل الإعلام الحكومية الروسية، وبحلول يوم السبت ، قال موقع تويتر أيضًا إن خدمته كانت مقيدة لبعض المستخدمين الروس.

وكان تحميل الصور ومقاطع الفيديو على فيس بوك أبطأ بعد الإعلان عن التباطؤ، وفقًا للمستخدمين، في حين أن فيس بوك ماسنجر كان لديه فترات طويلة من عدم التحميل على الإطلاق، وعلى الأجهزة المحمولة ، ظل موقع تويتر بطيئًا - لقد كان موضوع تباطؤ عقابي منذ مارس.





موقف شركات التكنولوجيا

وبالنسبة لشركات التكنولوجيا، فإن المواجهة هي أحدث خطوة في المواجهة المستمرة مع روسيا حيث تخاطر المنصات بالقيود التي تفرضها الحكومة في البلاد حيث تسعى إلى فرض رقابة على المعارضين مع حماية وسائل الإعلام التي تديرها الدولة.

وتتعرض منصات التواصل الاجتماعي والفيديو والبث المباشر الرئيسية من فيس بوك إلى تيك توك و تويتش لضغوط متزايدة لمكافحة الأكاذيب على منصاتهم المتعلقة بالصراع، بما في ذلك انتشار اللقطات المضللة، ويأتي تصعيد الصراع الروسي مع التكنولوجيا الكبيرة قبل أيام من الموعد النهائي الذي حددته موسكو لشركات التكنولوجيا الأجنبية الكبرى للامتثال لقانون جديد يتطلب منهم إقامة تمثيل رسمي في البلاد ، مما قد يسهل على الكرملين تنظيم المنصات.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من الغرامات وحالات التباطؤ المفروضة على المنصات التي قالت الحكومة الروسية إنها فشلت في إزالة المحتوى غير القانوني.

فقبل الموعد النهائي لشهر مارس ، أظهرت قائمة على الإنترنت أعدتها منظمة الاتصالات الروسية Roskomnadzor أو "الدائرة الاتحادية لرقابة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام" أن أبل وسبوتيفاي وفايبر فقط قد استوفوا جميع المتطلبات الثلاثة للقانون يوم الأحد.

وهي تسجيل حساب مع المنظم ، وإعطاء المستخدمين وسيلة للتواصل مباشرة مع الشركة ، وإنشاء مكتب تمثيلي.





عداوة روسيا مع شركات التكنولوجيا:وهذا الشهر ، هددت روسيا الشركات بفرض حظر على الإعلانات إذا لم تمتثل، وقال مسؤولون روس إن القيود الأكثر صرامة التي يمكن أن تتبعها تشمل تباطؤ السرعة أو الحظر التام، وتواجه شركات التكنولوجيا الكبرى أيضًا عبء تقييم مطالب المسؤولين الأوكرانيين والمتعاطفين في جميع أنحاء العالم الذين دعواهم لطرد المستخدمين الروس من خدماتهم لوقف انتشار المعلومات الكاذبة ، مع الحفاظ أيضًا على وصول المعارضين إلى الأدوات الرقمية الحيوية.

وقد غرد رئيس الشؤون العالمية في ميتا ، نيك كليج ، يوم الأحد بأن إغلاق فيس بوك و انستجرام في روسيا من شأنه "إسكات التعبير المهم في وقت حرج"، وكان من الواضح أن الآخرين عبر المشهد التكنولوجي كانوا يتصارعون مع معضلات مماثلة.

وبعد دقائق فقط من قوله في منشور يوم الأحد إن تطبيق المراسلة تليجرام سينظر في تقييد بعض القنوات لنشر معلومات كاذبة ، قال مؤسس الشركة بافيل دوروف إن الشركة لن تفعل ذلك بعد تلقي تعليقات من المستخدمين.





فرض قيودكانت أنشطة وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة مثل RT و Sputnik ، والتي تعرضت لعقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة يوم الأحد ، مصدرًا رئيسيًا للصراع بين موسكو ومنصات التكنولوجيا الكبرى.

وقد حذرت روسكومنادزور وسائل الإعلام المحلية من نشر ما أسمته "معلومات كاذبة" عن العملية العسكرية لموسكو ، وحظرت استخدام كلمتي "غزو" و "اعتداء" لوصف هجومها على أوكرانيا، كما بدأت شركة ياندكس الروسية العملاقة للتكنولوجيا في تحذير المستخدمين الروس الذين يبحثون عن أخبار عن أوكرانيا على محرك البحث الخاص بها بشأن معلومات غير موثوقة على الإنترنت.

وتصف روسيا أفعالها بأنها "عملية خاصة" تقول إنها ليست مصممة لاحتلال الأراضي ولكن لتدمير القدرات العسكرية لأوكرانيا والقبض على الأفراد الذين تعتبرهم قوميين خطرين - وهو أمر تقول الحكومة في كييف والقوى الغربية إنه دعاية لا أساس لها من الصحة.

و لطالما كان وجود وسائل الإعلام مثيرًا للجدل على المنصات الاجتماعية الرئيسية ، وبعضها يصف تلك الحسابات في محاولة لتكون أكثر شفافية بشأن مصدر المعلومات.

وسط الغزو الروسي ، اتخذت فيسبوك وتويتر وجوجل وخدمة بث الفيديو يوتيوب تدابير جديدة لتقييد وسائل الإعلام الحكومية الروسية من جني الأموال من الإعلانات على مواقعها، حيث قامت منصة تويتر بحظرت الإعلانات من وسائل الإعلام المدعومة من الدولة، وقالت إنها أوقفت مؤقتًا جميع الإعلانات في روسيا وأوكرانيا لضمان رؤية معلومات السلامة العامة.

وقالت جوجل ، أكبر شركة لبيع الإعلانات في العالم ، إنها لا تسمح لوسائل الإعلام الحكومية الروسية ببيع الإعلانات باستخدام أدواتها، وقال فيسبوك وجوجل أيضًا إنهما فرضا قيودًا على الوصول إلى بعض حسابات وسائل الإعلام الحكومية في أوكرانيا بناءً على طلب الحكومة الأوكرانية، وقالت شركة جوجل يوم الأحد إنها حظرت تنزيلات تطبيق RT على الهاتف المحمول في أوكرانيا استجابة لطلب قانوني حكومي.

ومع بدء الشركات الغربية في الاهتمام بالعقوبات الاقتصادية الجديدة ضد روسيا وتزايد الضغط لمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت ، يقول الخبراء إن القتال بين روسيا وأقوى شركات التكنولوجيا قد يشتد.