شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تغيير متصفحك الافتراضى على موبايلك الأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من متصفحات الموبايل التي يمكنك تنزيلها على هاتفك الذكي، حيث لكل تطبيق ميزاته ومزاياه الفريدة، لكن ينتهي الأمر بمعظمنا عادةً باستخدام المتصفح الافتراضي للهاتف - Google Chrome أو Samsung Internet، حيث يستخدم المتصفح الافتراضي أيضًا لفتح الروابط المستلمة على تطبيقات الوسائط الاجتماعية مثل WhatsApp.

لكن هل تريد تغيير المتصفح الافتراضي للهاتف واختيار متصفح حسب اختيارك؟ يمكنك دائمًا تغيير تطبيق المتصفح الافتراضي لهاتف أندرويد الخاص بك من خلال بضع خطوات بسيطة.

إليك دليل خطوة بخطوة لتغيير متصفحك الافتراضي على هاتف أندرويد الذكي:

1. افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك.

2. ابحث عن التطبيقات ثم اضغط عليها.

3. اضغط على التطبيقات الافتراضية، في حالة عدم ظهور هذا الخيار، اضغط على ثلاث نقاط رأسية في الزاوية العلوية اليمنى.

4. الآن اضغط على تطبيق المتصفح، من هنا، اختر متصفح الويب الذي تريد استخدامه كمتصفحك الافتراضي.