شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد تقييدها على يوتيوب.. جوجل تحظر تحميل تطبيق RT فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظرت شركة جوجل التابعة لشركة Alphabet Inc تنزيلات تطبيق RT على الهاتف المحمول التابع لمنافذ الإعلام الروسية المملوكة للدولة على الأراضي الأوكرانية بناءً على طلب من الحكومة في كييف.

وقال متحدث باسم جوجل "استجابة لطلب قانوني من الحكومة الأوكرانية، لم يعد تطبيق RT News متاحًا للتنزيل على جوجل Play في أوكرانيا"، وتعني هذه الخطوة أن المستخدمين الجدد لن يتمكنوا من تنزيل تطبيق RT News في أوكرانيا بينما قد يظل المستخدمون الحاليون قادرين على الوصول إليه ولكن لن يحصلوا على تحديثات جديدة تدفعها RT.

ومنعت جوجل مؤخرا قناة RT والقنوات الأخرى من تلقي الأموال مقابل الإعلانات على مواقعها على الويب وتطبيقاتها ومقاطع فيديو YouTube، على غرار خطوة قام بها فيس بوك بعد غزو أوكرانيا.