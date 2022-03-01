شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تمتثل لطلبات هيئة الرقابة الهولندية على مدفوعات متجر التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جادلت شركة آبل في رسالة إلى هيئة مراقبة المستهلك الهولندية أنها امتثلت لأمر بفتح متجر التطبيقات الخاص بها لمقدمي خدمات الدفع البديلة لتطبيقات المواعدة في هولندا.

وفرضت هيئة المستهلكين والأسواق (ACM) خمس غرامات أسبوعية منفصلة بقيمة 5.7 مليون دولار على شركة آبل لعدم امتثالها للطلب، قائلة إن حلول آبل المقترحة تضع عبئًا غير عادل على المطورين.

الرسالة الموجهة من شركة آبل إلى ACM بتاريخ 4 فبراير، حيث قالت فيها إن الحل الذي قدمه سيتطلب فقط "تغيير تقني طفيف" بدون تكاليف إضافية.

على جانب آخر كشت تقارير حديثة أن شركة أبل قد تطلق هاتفها المقبل iPhone SE 3 بسعر منخفض يصل إلى 300 دولار، حيث تحقق شركة أبل انتشار واسع بهواتف أيفون في عدد من الأسواق التي تشمل الولايات المتحدة، الصين، واليابان إلى جانب ألمانيا، وهي الأسواق التي تحقق أعلى مبيعات في أجهزة أبل.