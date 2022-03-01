شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح لعبة Apex Legends Mobile بشكل محدود فى 10 دول .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة EA أن إطلاق Apex Legends Mobile سيكون محدودًا في المنطقة في عشر دول، حيث يبدأ الطرح الأسبوع المقبل وسيستمر طوال فصل الربيع.

وتشمل قائمة البلدان التي سيتم فيها هذا الإطلاق الإقليمي المحدود أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وماليزيا والفلبين وإندونيسيا والمكسيك وبيرو والأرجنتين وكولومبيا.

وستكون اللعبة متاحة على أندرويد و iOS. على نظام التشغيل أندرويد، تحتاج إلى أندرويد 8.1 على الأقل، و3 جيجابايت على الأقل من ذاكرة الوصول العشوائي، وفي نظام iOS، تحتاج إلى جهاز يعمل بنظام iOS 10 و Apple A9 وذاكرة وصول عشوائي لا تقل عن 2 جيجابايت.

وأثناء الإطلاق المحدود، سيتمكن اللاعبون من الوصول إلى قائمة محدودة من الأساطير، بما في ذلك Bloodhound و Gibraltar و Lifeline و Wraith و Bangalore وOctane وMirage وPathfinder وCaustic.

وسيقوم المطورون بتوسيع الدعم لمزيد من الأجهزة وإضافة المزيد من المحتوى في الإصدار العالمي النهائي.