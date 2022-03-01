شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الأشخاص الذين يعملون من المنزل "أكثر عرضة للتجسس من قبل رؤساهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن الموظفين الذين يعملون من المنزل عن بعد يتعرضون لمراقبة متزايدة من قبل أرباب العمل، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن اتحاد العمال في المملكة المتحدة، مؤتمر النقابات العمالية (TUC).

وحذرت النقابات من أن تكنولوجيا مراقبة العمال المتطفلة والذكاء الاصطناعي قد "تخرج عن نطاق السيطرة" دون تنظيم أقوى لحماية العمال، وأفاد حوالي 60 ٪ من الموظفين بأنهم خضعوا لشكل من أشكال المراقبة والمراقبة التكنولوجية في وظائفهم الحالية أو الأخيرة ، في استطلاع أجراه TUC نُشر يوم الاثنين، وكان هذا الرقم أعلى من 53٪ في العام السابق.

ووجدت TUC ، التي تمثل 5.5 مليون عضو من 48 نقابة في إنجلترا وويلز، أن معظم العمال قد عانوا من المراقبة في العام الماضي وأنهم يدعمون بشكل كبير تشريعات أقوى ضدها.

وحذرت TUC من أن التقنيات يمكن أن تؤدي إلى تمييز واسع النطاق وتكثيف العمل والمعاملة غير العادلة إذا تركت دون رادع، وبحسب ما ورد انطلقت تكنولوجيا المراقبة في مكان العمل أثناء الوباء حيث تحول أصحاب العمل إلى أشكال العمل البعيدة.

ويمكن أن تشمل المراقبة مراقبة رسائل البريد الإلكتروني والملفات، وكاميرات الويب على أجهزة كمبيوتر العمل ، وتتبع وقت ومقدار العامل الذي يكتبه ، والمكالمات التي يتم إجراؤها والتحركات التي يقوم بها العمال.

وقال فرانسيس أوجرادي، الأمين العام لـ TUC: "لقد انطلقت تكنولوجيا مراقبة العمال خلال هذا الوباء، والآن تخاطر بالخروج عن نطاق السيطرة"، وفقًا لـ TUC ، ينتشر "الدور الزاحف" للذكاء الاصطناعي والمراقبة في مكان العمل القائمة على التكنولوجيا الآن إلى ما هو أبعد من اقتصاد الوظائف المؤقتة إلى بقية سوق العمل.

وقال التقرير إنه يتم استخدام التقنيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحليل تعابير الوجه ونبرة الصوت واللهجات لتقييم مدى ملاءمة المرشحين للأدوار، وتدعو TUC إلى واجب قانوني للتشاور مع النقابات العمالية قبل أن يقدم صاحب العمل استخدام الذكاء الاصطناعي وأنظمة اتخاذ القرار المؤتمتة، وقانون التوظيف الذي يتضمن الحق في قطع الاتصال، إلى جانب الحقوق الرقمية لتحسين الشفافية حول استخدام تكنولوجيا المراقبة .

قال أوجرادي: "يفوض أصحاب العمل قرارات جادة للخوارزميات ، مثل التوظيف والترقيات وأحيانًا الفصل من العمل"، وقالت المنظمة النقابية إن فضيحة الكمبيوتر التي تورط فيها موظفو البريد الفرعي كانت نقطة تحول في الاستخدام غير النقدي لتكنولوجيا مراقبة العمال.

ويجب أن تكون فضيحة مكتب البريد نقطة تحول، قال أوجرادي: "لا ينبغي أن يسلب التكنولوجيا مصدر رزقه"، وأضاف: "يجب استشارة العمال بشكل صحيح بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، وحمايتهم من طرق العمل العقابية".

"لقد حان الوقت للوزراء لتقديم مشروع قانون التوظيف الذي طال انتظاره لمنح العمال الحق في قطع الاتصال والتوقف بشكل صحيح خارج ساعات العمل، وردت الحكومة على التقرير قائلة إنها ملتزمة من كل قلبها بتحسين ودعم حقوق العمال.

وقال متحدث باسم الحكومة: "تمتلك المملكة المتحدة قوانين عالمية رائدة لحماية البيانات، ولدى مفوض المعلومات صلاحيات صارمة للتحقيق وفرض غرامة على الشركات التي تنتهك حق الموظف في الخصوصية".