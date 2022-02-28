شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس تليجرام: قد نغلق بعد قنوات تطبيق المراسلة إذا تصاعد الوضع فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بافيل دوروف مؤسس تليجرام مؤخرا، إن تطبيق المراسلة تليجرام قد يفكر في تقييد تشغيل بعض القنوات جزئيًا أو كليًا إذا تصاعد الوضع في أوكرانيا، وقال دوروف في منشور إن قنوات Telegram أصبحت بشكل متزايد مصدرًا لمعلومات لم يتم التحقق منها وأنه لا يريد استخدام التطبيق كأداة قد تعمق النزاعات.

وعلى جانب آخر قالت شركة ميتا، إنها حذفت 40 حسابا وهميا وصفحات ومجموعات على فيسبوك وانستجرام كانت تستهدف أوكرانيا، وأوضحت في بيان أن موقع فيسبوك استخدام لاختراق حسابات متحدثين عسكريين وسياسيين وشخصيات بارزة في أوكرانيا.

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا، بناء على طلب الدول الغربية، يدعو إلى عقد "جلسة طارئة" اليوم الإثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ اعضاؤها الـ 193 موقفا حيال الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأيدت القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وألبانيا، 11 دولة في حين صوتت روسيا ضده وامتنعت الإمارات العربية المتحدة والصين والهند عن التصويت.