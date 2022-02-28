شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوكرانيا تطلب من المتطوعين الدوليين الانضمام لـ"جيش تكنولوجيا المعلومات" ضد روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم أوكرانيا بتجنيد متطوعين دوليين لتنفيذ هجمات إلكترونية ضد روسيا، وأعلن ميخايلو فيدوروف، وزير التحول الرقمى في البلاد ،تولى تويتر ليعلن أنه كان يجمع "جيش تكنولوجيا المعلومات.

وقال "ستكون هناك مهام للجميع ونحن نواصل القتال على الجبهة الإلكترونية، وفقا لتقرير engadged.

وحتى كتابة هذا المقال، تضم القناة أكثر من 26000 مشترك فى منشور واحد وتحث الحكومة الأوكرانية الناس على "استخدام أي ناقلات للهجمات الإلكترونية وهجمات DDoS" على مجموعة متنوعة من الأهداف الروسية.

وفى منشور منفصل، تدعو الدولة الأشخاص إلى الإبلاغ عن قنوات YouTube التى تنشر محتوى مؤيدًا لروسيا على أمل شطبها، وجاءت هذه الدعوة إلى العمل فى نفس الوقت تقريبًا الذي قال فيه موقع YouTube إنه كان يمنع مؤقتًا قناة روسيا اليوم والقنوات الأخرى التابعة للكرملين من جنى أرباح الإعلانات على المنصة.