يدعم تقنية الواي فاي 6.. هونور تكشف عن راوتر جديد فائق الأداء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 فبراير 2022 07:12 مساءً - منذ 5 ثواني

كشفت شركة هونور الصينية عن الراوتر Honor 4 Pro فائق الأداء الجديد.

وأوضحت الشركة أن الراوتر الجديد يتيح إمكانية إنشاء شبكة لاسلكية فائقة الأداء مع دعم تقنية الواي فاي 6، ويعمل بسرعة قصوى تصل إلى 3000 ميجابايت/الثانية مع دعم 1024QAM.

تغطية تصل لـ200 متر

وتروج هونور للراوتر الجديد من خلال توفير تغطية مساحة تصل إلى 200 متر مربع بالإنترنت، ولكن معدل نقل البيانات، الذي يمكن الوصول إليه، يعتمد على جودة الاتصال والطريقة الهندسية لتشييد المنزل.

وإذا كانت التغطية، التي يوفرها جهاز راوتر واحد غير مرضية، ففي هذه الحالة يمكن الاعتماد على عدة أجهزة راوتر وإنشاء شبكة Mesh.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للراوتر الجديد على معالج كوالكوم مع دعم وحدة NPU، ويتيح الراوتر الاتصال المتزامن مع عدة أجهزة بدون أية مشاكل، كما أنه يحتوي على 4 هوائيات خارجية لتعزيز جودة الاتصال.

وأشارت الشركة الصينية إلى أن الراوتر يتعرف تلقائيا على حركة البيانات الخاصة بألعاب الفيديو، حتى يتم تشغيل وضع الألعاب، الذي يعمل على تحسين زمن الوصول من خلال تحديد الأولويات.

5 منافذ

وفي ديسمبر الماضي أعلنت هونور عن هاتف جديد تستعد لطرحه سيكون الأول القابل للطي الذي تنتجه.

وطرحت هونورصورة تشويقية تكشف عن اسم الهاتف الجديد، Magic V، مع توقعات بوجود عدة إصدارات مختلفة منه، حيث تعمل على تطوير أول هواتفها القابلة للطي منذ عام 2019.

ووفق تصريحات أدلى بها المدير التنفيذي للشركة، فإن هونور تطمح منذ مدة طويلة لطرح أول هواتفها القابلة للطي، غير أن الخوف من كونه أغلى في تكلفته من شريحة الشباب التي تستهدفها الشركة هو ما دفعها لإستغراق وقت أطول لتطويره.

ويشتمل الراوتر الجديد على 5 منافذ إيثرنت مع توافر وحدة تقنية اتصالات المجال القريب NFC لتوصيل الأجهزة الأخرى بشبكة الواي فاي بسهولة.