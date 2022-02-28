اختبار ألماني يكشف أفضل سماعات لاسلكية.. منافسة بين 20 موديلاً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 فبراير 2022 07:12 مساءً - منذ 4 دقائق

يحتار الكثيرون في اختيار أفضل انواع الرأس اللاسلكية، خاصة مع جود عدة أنواع من إصدار الشركات التكنولوجية المختلفة.

أشارت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية إلى أن سماعات الرأس اللاسلكية الحالية تتمتع بجودة صوت جيدة في أغلب الحالات.

وقد قامت الهيئة باختبار 20 موديلا من سماعات الرأس المتوفرة في الأسواق وحصل 12 موديلا على تقييم “جيد”، في حين نالت 8 موديلات تقييم “مقبول”.

ضرورة دراسة التعليمات

ونصح الخبراء الألمان العملاء بضرورة دارسة التعليمات والإرشادات المرفقة مع سماعات الرأس اللاسلكية لتجنب الإحباط، وخاصة طريقة اقتران سماعة الرأس اللاسلكية بالهاتف الذكي؛ نظرا لأن تقنية اقتران البلوتوث بالهاتف الذكي أو الأجهزة الأخرى تختلف من موديل إلى آخر، فمثلا يجب وضع موديلات In-Ears في علبة الشحن حتى يتم إجراء عملية الاقتران.

وقد تصدرت نتائج الهيئة الألمانية سماعة الرأس اللاسلكية جي بي إل Reflect Flow Pro، وفي المركز التالي جاءت سماعة سينهايزر CX Plus True Wireless.

وتشارك في المركز الثالث الموديل أبل Airpods Pro وإل جي Tone DFP8 وسامسونج Galaxy Buds 2، والتي تعتبر أنسب سماعة رأس لاسلكية أثناء ممارسة الرياضة.

أما سماعة سوني WF-C500 فإنها تتمتع بأقوى بطارية، بينما امتازت سماعة الرأس اللاسلكية شاومي Redmi Buds Pro 3 بكونها أرخص موديل في الاختبار.