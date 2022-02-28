رغم الحرب.. بيتكوين تتخطى الـ40 ألف دولار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 فبراير 2022 07:12 مساءً - منذ 6 دقائق

حققت العملات الرقمية في تعاملات مساء الاثنين، بعض التعافي، وتخطت بيتكوين المشفرة عند تلك التعاملات 40 ألف دولار.

ووفق منصة كوين ديسك للعملات الرقمية بلغ سعر بيتكوين حتى كتابة التقرير 40 ألفا و541 دولارا مرتفعة 3.80 % عن تعاملات الصباح حين بلغت 38 ألف دولار.

وتراجعت بيتكوين في مطلع الأسبوع الماضي إلى أقل من 40 ألف دولار للوحدة الواحدة، وواصلت تراجعها على خلفية النزاع الروسي الأوكراني مما أدى إلى تراجع جاذبية الأصول الأعلى مخاطرة لصالح الأصول الآمنة مثل الذهب.

وأدى انخفاض بيتكوين منذ أعلى مستوى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى القضاء على أكثر من 600 مليار دولار من القيمة السوقية، وخسرت أكثر من 1 تريليون دولار من سوق التشفير الكلي.

كما قفز سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH أكثر من 1 % مسجلا 2083 دولارات مقابل 2630.18 دولار في تعاملات الصباح.

وزادت عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 1.61 % إلى 379.5 دولار مقابل 367.24 دولار صباحا.

وهبطت العملات الرئيسية بقيادة بيتكوين وإيثريوم ليبلغ إجمالي الخسائر خلال آخر 7 أيام من التداولات نحو 1.3 و2.9% على الترتيب.

وكانت بيتكوين، قد سجلت خسائر بأكثر من 50% من قيمتها، منذ ارتفاعها القياسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.