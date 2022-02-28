شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. 2022 سيكون أفضل عام لساعات أبل على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر أن تطلق أبل مجموعة من المنتجات الذكية هذا العام بما في ذلك أجهزة iPhone و Mac و iPads الجديدة والساعات الذكية و AirPods وسماعات AR / VR والمزيد.

فيما يقترح مارك غورمان من Bloomberg أن عام 2022 سيكون العام الأكبر في تاريخ Apple Watch منذ إطلاق النموذج الأصلي، فوفقًا لغورمان ، ستطلق عملاق التكنولوجيا ثلاث ساعات ذكية جديدة هذا العام - Apple Watch Series 8، و Apple Watch SE المحدثة وساعة Apple Watch الموجهة نحو الرياضات الصعبة.

وذكر Gurman في رسالته الإخبارية Power On أنه لا يتوقع أي ترقيات رئيسية في ساعات أبل الذكية عندما يتعلق الأمر بأجهزة الاستشعار الصحية، ويعتقد أيضًا أن الأجهزة القابلة للارتداء قد تتميز بخاصية درجة حرارة الجسم ورقائق أسرع وتتبع أفضل للنشاط، قد تتقاعد الشركة أيضًا من Apple Watch Series 3 هذا العام.

ووفقًا للتقارير السابقة ، ستتميز Apple Watch Series 8 بشاشة أكبر وستتوفر بثلاثة أحجام، وبحسب ما ورد سيكون لدى Series 8 شاشة أكبر من سابقتها Series 7، زادت Apple العام الماضي من أحجام النموذجين من 40 ملم و 44 ملم إلى 41 ملم و 45 ملم على التوالي.

وقد تحتوي Apple Watch Series 8 أيضًا على تصميم الحافة المسطحة، وتميل Watch Series 8 أيضًا للحصول على ميزات صحية جديدة بما في ذلك مستشعر درجة حرارة الجسم ، وميزة الخصوبة ، وتحسين مراقبة ضربات القلب غير المنتظمة وتتبع أنماط النوم، قد توفر الطرز القادمة أيضًا مراقبة غير جراحية لسكر الدم وأداة لضغط الدم.

ويُشاع أن ساعة Apple الذكية التي تستهدف الرياضيين والمتنزهين وغيرهم ممن يستخدمون الساعة في ظروف أكثر قسوة هي نوع Apple Watch Series 8 مع غلاف متين.

وعندما يتعلق الأمر بساعة Apple Watch SE الجديدة ، فقد تأتي الساعة الذكية بميزات مثل شاشة تعمل دائمًا ودعم تخطيط القلب ومراقبة الأكسجين في الدم، ومن المتوقع أيضًا أن يأتي بتصميم محدث ، على الرغم من أن التفاصيل حول هذه الجبهة غير معروفة حتى الآن، من المتوقع أيضًا أن تقدم الشركة نسخة متينة من Apple Watch SE 2،