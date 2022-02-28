شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تختبر صواريخ "أنغارا" الفضائية المعدلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن عددا من صواريخ الفضاء الروسية الجديدة تخضع حاليا لاختبارات المعدات، ومن بينها صاروخ فضائي من نوع "أنغارا"، وفقا لتقرير RT .

وقال بيان صادر عن المؤسسة "يوجد فى مركز خرونيتشيف الروسي لصناعات الفضاء حاليا صاروخ فضائى جديد من نوع Angara، هذا الصاروخ وعدد من الصواريخ الأخرى يتم اختبار معداتها حاليا".

وأضاف البيان "يوجد مبنيان للتجميع والاختبار في المركز المذكور يخضعان لعمليات تحديث وتطوير للمعدات حاليا، ويوجد في المبنيين 9 صواريخ من نوع Proton قد استكملت عملية تجميعها، وصاروخ Angara يخضع لاختبارات شاملة، بعد الانتهاء من الاختبارات سيرسل هذا الصاروخ إلى قاعدة الإطلاق استعدادا لإرساله إلى الفضاء" ومن جهته أشار رئيس المؤسسة، دميتري روغوزين، إلى أن المنطقة المجاورة لمركز "خرونيتشيف" الروسي ستجهز بقطارات جديدة سيتم استخدامها في نقل الصواريخ من المركز إلى قواعد ومطارات الإطلاق الفضائية.

كما ستضم المنطقة مجمعا تعليميا جديدا ستستفيد من خدماته العديد من الهيئات الروسية المختصة بصناعات الفضاء وكذلك طلاب الجامعات والمعاهد الروسية المهتمة بالصناعات الفضائية ومجالات الفضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تمتلك اليوم عدة أنواع من صواريخ Angara الفضائية المعدّلة، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل، وكانت قد أطلقت عام 2014 إلى مدارات الأرض صاروخا من نوع Angara-A5 من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، وحمل الصاروخ حينها نموذجا لقمر صناعي وصل وزنه إلى 2.04 طن، وعام 2020 أطلقت صاروخا آخر من هذا النوع من القاعدة نفسها أيضا.