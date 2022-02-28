“هواوي” تطلق جهازًا لقراءة الكتب الالكترونية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 فبراير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة ”هواوي“ الصينية ، النقاب عن جهاز جديد لقراءة الكتب.

وفي التفاصيل، الجهاز ينافس جهاز ”كيندل“ لقراءة الكتب من ”أمازون“‎‎، وفق ما أورده تقرير متخصص.

وذكر موقع ”تك رادار“ ‏البريطاني المتخصص في الأخبار التكنولوجية والتقنية أنه ”على الرغم من أن أجهزة (كيندل) هي أكبر الأسماء في عالم أجهزة القراءة الإلكترونية، ومع تضاؤل الاهتمام بأجهزة ”E-Ink“ من ”Onyx“ و ”Xiaomi“، أعلنت هواوي عن الجهاز الجديد الذي من المتوقع أن يكون قادرًا على المنافسة في هذا الجانب“.

وأشار التقرير، الى ان ”الجهاز يأتي بشاشة مقاس 10.3 بوصة، وهي كبيرة جدًا بالنسبة للقارئ الإلكتروني، ويدعم القلم، وهناك ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة“.

وبين أن الجهاز ”يستخدم منفذ USB-C الذي يسمح بالشحن السريع، وله دعامة تشبه تلك التي في Kindle Oasis لسهولة حمله، وبطارية تدوم 4 أسابيع“.

ومن ناحية البرامج، يعمل الجهاز على تشغيل ”HarmonyOS“ من هواوي، ويتضمن تطبيق ”Huawei Books“ الذي يتيح الوصول إلى أكثر من مليوني كتاب.

كذلك، يوجد دعم لأكثر من 20 لغة، والمتجر متاح في أكثر من 170 دولة ومنطقة، ويحتوي الجهاز على مميزات أكثر من مجرد قراءة الكتب عليه.

وقال موقع ”تك رادار“: ”يبدو كأنه جهاز إنتاجي يعمل بكامل طاقته مع رسائل البريد الإلكتروني والتقويمات، وبعض التطبيقات المتاحة للتنزيل من معرض تطبيقات هواوي“، لافتا إلى ميزات ”تحويل الكتابة اليدوية (باستخدام القلم) إلى إلكترونية، والاتصال بين الورق والهاتف الذكي أو الكمبيوتر الشخصي، والتسجيل الصوتي، وتشغيل الفيديو، والمزيد من المميزات“.