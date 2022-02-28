فيسبوك يلغي حسابات مزيفة تعزز التضليل الروسي في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 فبراير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أزال موقع Facebook شبكة من الحسابات المزيفة التي تحاول نشر معلومات مضللة روسية في أوكرانيا، وقالت الشركة إنها أزالت حوالي 40 حسابًا وصفحة ومجموعة من Facebook وInstagram تم اكتشافها خلال الـ 48 ساعة الماضية، كما عملت الشركة على وقف محاولات القرصنة التي تستهدف المسؤولين العسكريين والحكوميين الأوكرانيين في الأيام الأخيرة.

وفى إحاطة إعلامية، قال مدير قسم التهديد في Meta، ديفيد أغرانوفيتش، إن الحسابات المعنية لم تكتسب بعد عددًا كبيرًا من المتابعين عندما حددها باحثو الأمن في الشركة، وقال إن الحسابات بها نحو 4000 متابع وفيسبوك وحوالى 500 على انستغرام.

وتم استخدام الشخصيات المزيفة التى كانت تستهدف الأشخاص في أوكرانيا، لدعم مواقع إخبارية مزيفة تنشر ادعاءات تهدف إلى “تقويض الحكومة الأوكرانية وتعزيز أنشطة الممثلين الروس”، وفقًا لما قاله ناثانيال جليشر، رئيس السياسة الأمنية للشركة، وقال أغرانوفيتش: “سينشرون ادعاءات حول خيانة الغرب لأوكرانيا، وأن أوكرانيا دولة فاشلة، وزعموا أيضًا أن مقرهم في كييف، وقدموا أنفسهم كمحررين للأخبار كمهندس طيران سابق ، ومؤلف منشور علمي.”

وقالت الشركة في بيان إن تحقيقاتها بشأن هذه الحسابات مستمرة لكنها ربطت الأشخاص الذين يقفون وراء الحسابات المزيفة بعملية إزالة سابقة لحسابات مزيفة في عام 2020، وفي الموعد قال إن النشاط تم تتبعه إلى “أفراد في روسيا ومنطقة دونباس في أوكرانيا ومنظمتين إعلاميتين في شبه جزيرة القرم – NewsFront و SouthFront وبشكل منفصل، حذر باحثو فيسبوك من استهداف حفنة من الصحفيين والمسؤولين العسكريين والشخصيات العامة الأوكرانية بمحاولات قرصنة في الأيام الأخيرة النشاط الذي ينسبه Facebook إلى كيان معروف للباحثين الأمنيين باسم “Ghostwriter”، ويهدف أيضًا إلى نشر معلومات مضللة.

وقال فيسبوك إن Ghostwriter تستخدم عادة هجمات التصيد للسيطرة على حسابات البريد الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي من أجل نشر معلومات مضللة أثناء التظاهر كشخصيات عامة.

وقال أغرانوفيتش: “اكتشفنا محاولات لاستهداف أشخاص على Facebook، ونشرنا مقاطع فيديو على YouTube تصور القوات الأوكرانية على أنها ضعيفة وتستسلم لروسيا، بما في ذلك مقطع فيديو يزعم أنه يُظهر جنودًا أوكرانيين يستسلمون”، لا يتكهن Facebook بمن يقف وراء Ghostwriter لكن باحثين آخرين ربطوا الهجمات إلى بيلاروسيا.

وتأتى عمليات الإزالة فى الوقت الذى حاول فيه Facebook احتواء قدرة روسيا على استخدام معلومات مضللة على نظامها الأساسي، وقال فيسبوك الأسبوع الماضي إنه بصدد تشكيل مركز عمليات أمنية لمراقبة الوضع في أوكرانيا ومساعدتها على الاستجابة السريعة للتهديدات والمعلومات المضللة.

كما شجعت الشبكة الاجتماعية الناس في أوكرانيا ليغلقو وقال جليشر يوم الأحد إن فيسبوك سيتمكن أيضًا أداة “قفل الملف الشخصي” الخاصة به في روسيا، وفي الوقت نفسه، قالت روسيا إنها تخطط لذلك الحد من الوصول إلى Facebook في البلاد بعد أن رفضت الشركة إزالة عمليات التحقق من الحقائق من وسائل الإعلام الحكومية الروسية Gleicher وفى الوقت الحالي لم تر الشركة إشارات على حظر خدماتها بنجاح.

وقال: “نعتقد أنه لا يزال بإمكاننا الوصول إلينا في البلاد، وأكد أيضا أن Facebook “يحظر تمامًا قدرة عدد من كيانات وسائل الإعلام الحكومية الروسية من البث إلى أوكرانيا”، وعندما سُئل عما إذا كان Facebook يفكر في حظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على مستوى العالم – يتبع ملف حظر الاتحاد الأوروبى على منفذين بارزين – لم يستبعد غليشر هذا الاحتمال، نظرًا للموقف ومدى سرعة تحرك الأشياء فإننا نواصل تقييم مجموعة كاملة من الخيارات.