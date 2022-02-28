شركة يابانية تبتكر سمّاعة طبيّة للفحص المنزلي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 فبراير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - فبراير - 2022 2:08 مساءً

في كل مرة نشعر بتعب جسدي و نلاحظ عوارض صحية، نلجأ الى الطبيب بهدف الخضوع الى فحوص واكتشاف اسباب هذه العوارض. لكن ماذا لو أصبحنا قادرين على القيام بذلك بأنفسنا؟

لم تعد هذه الفرضية بعيدة، اذ طوّرت شركة ”SEIKI DESIGN STUDIO“ اليابانية للتقنيات المبتكرة، نوعاً جديداً من السماعات الطبية التي تتيح لمستخدميها إجراء فحوصات لأنفسهم في المنزل لمجموعة متنوعة من إشارات الجسم دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب أو استخدام مزيد من الأجهزة.

وفي هذا السياق، أفاد موقع ”Content2Share“ الإخباري، بأن الشركة اليابانية صممت السماعة بشكل مغاير للأداة الطبية الشهيرة، حيث تبدو قطعة صابون أو حجارة حصاة.

والهدف من هذا الابتكار هو سعي الشركة الى ازالة الحواجز النفسية ومشاعر الخوف المرتبطة برؤية سماعة الطبيب الشائعة الاستخدام، ولنقل بدلاً من ذلك مشاعر الراحة والرفق أثناء استخدام الجهاز المطور للفحص الطبي الذاتي.

طريقة استخدام السماعة

وبينت شركة ”SEIKI DESIGN STUDIO“، أن العديد من الحالات المرضية تتطلب من الطبيب استخدام أجهزة طبية إضافية مع استخدام السماعة أثناء إجراء الفحوصات، ومن أبرزها شيوعاً أداة مقياس ضغط الدم، موضحةً أن الجهاز الجديد يستخدم بمفرده، كما لا يحتاج إلى التدريب على استخدامه.

وتُستخدم السماعة الفائقة المطورة، من خلال الاستلقاء على الظهر ووضعها في منتصف منطقة الصدر، حيث تزود مستخدمها بقراءات لمجموعة متنوعة من إشارات الجسم، وتحديداً لنظم القلب.

ويمكن للجهاز المطور إجراء مخطط كهربية القلب وقياس أصوات القلب، وذلك للكشف عن مجموعة متنوعة من الاضطرابات القلبية.

كيفية عمل السماعة

وصنعت السماعة المطورة من خلال دمج مجموعة من التقنيات الحاصلة على براءة اختراع في كل من اليابان والولايات المتحدة.

وتوفر التقنية الجديدة للمستخدمين طريقة مريحة وسهلة الاستخدام لمتابعة حالتهم الصحية من المنزل، وتعتبر مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يخجلون من إجراء الفحوصات أو الذين لا يرغبون في الذهاب إلى الطبيب.

كذلك، ظهرت خلال السنوات الأخيرة العديد من الأجهزة الذكية التي ترصد العلامات الحيوية لمستخدميها لمتابعة حالتهم الصحية، والتي تتضمن الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية، وكذلك جهاز عداد الخطوات والمسافة التي يقطعها المستخدم.

والعلامات الحيوية (أو المؤشرات الحيوية) هي إحصاءات فسيولوجية مختلفة يتم قياسها واستخدامها في المجال الطبي من أجل تقييم وظائف الجسم المهمة.

وبحسب موقع ”Content2Share“، يمكن لهذه الأجهزة الذكية قياس ومراقبة مجموعة متنوعة من العلامات الحيوية، مثل معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم، إلا أنها لا تستطيع التعرف على بعض الحالات الصحية التي تكتشفها السماعات الطبية.