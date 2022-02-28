“أبل” قد تطلق هاتفها iPhone SE 3 بسعر منخفض

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 فبراير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

كشفت تقارير حديثة أن شركة أبل قد تطلق هاتفها المقبل iPhone SE 3 بسعر منخفض يصل إلى 300 دولار، حيث تحقق شركة أبل انتشار واسع بهواتف أيفون في عدد من الأسواق التي تشمل الولايات المتحدة، الصين، واليابان إلى جانب ألمانيا، وهي الأسواق التي تحقق أعلى مبيعات في أجهزة ابل.

فيما تهدف أبل للتوسع في الأسواق العالمية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، لذا تركز عملاق التكنولوجيا على إصدارات الشركة المتوسطة من سلسلة هواتف iPhone SE، كما تشير أحدث التقارير إلى أن ابل تخطط لخفض مستوى تسعير إصدارها القادم من سلسلة iPhone SE للعام 2022 إلى سعر 300 دولار.

وفي مواصفات ايفون SE 3:

تضيف المصادر بعض المزاعم بخصوص مواصفات ايفون SE 3، فمن المرجح أن يأتي مع شاشة Retina HD LCD مقاس 4.7 بوصة، مع مستشعر بصمات الأصابع المدمج في زر الرئيسية بالأمام.

بمعنى آخر، لن يكون هناك Face ID على الإصدار الجديد من الهاتف، تمامًا كما فعلت أبل في الإصدار السابق. ويبدو أن الشركة تريد لميزة Face ID أن تكون حصرية على هواتفها الرائدة مثل ايفون 13 و ايفون 13 برو.

تفيد التقارير أيضًا بوجود كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل، تستخدم مستشعر جديد للتصوير، إلى جانب معالج Apple A15 Bionic الرائد (مثل الموجود في ايفون 13). وذاكرة وصول عشوائي (رام) سعة 3 جيجابايت كما هو موجود في ايفون 13.

كذلك يأتي iPhone SE 3 بميزة الإتصال بشبكات 5G، إلا أنه يأتي بمستوى تسعير أقل من iPhone SE 2 للعام 2020 الذي يدعم الإتصال بشبكات 4G فقط إلا أنه يأتي بسعر 399 دولار.

ومن جانب آخر يأتي هاتف iPhone SE 3 بتحسينات في عمر البطارية، والمعالج عن الإصدار السابق، هذا إلى جانب دعم الإتصال بشبكات 5G، حيث يعد سعر 300 دولار أقل سعر يقدم في هواتف الأيفون 5G حتى الآن.