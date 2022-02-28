شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تقيد وصول وسائل الإعلام الحكومية الروسية إلى فيسبوك فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناءً على طلب من حكومة البلاد، اتخذت Meta أهم إجراءاتها حتى الآن ضد المؤسسات الإعلامية الحكومية الروسية وسط الغزو المستمر لأوكرانيا مساء أمس الأحد.

وقال نيك كليج التى قامت الشركة بترقيته مؤخرًا رئيس الشؤون العالمية إن ميتا كان يقيد بعض الحسابات الروسية داخل الدولة التى مزقتها الحرب، وفقا لتقرير engadged .

وقال كليج: "لقد كنا على اتصال مع حكومة أوكرانيا، وبناءً على طلبهم، قمنا أيضًا بتقييد الوصول إلى العديد من الحسابات في أوكرانيا، بما في ذلك تلك التي تنتمي إلى بعض المؤسسات الإعلامية الحكومية الروسية، ولقد تواصلنا مع Meta لنطلب من الشركة توضيح كيفية تقييد هذه الحسابات.

وأشار كليج إلى أن أوكرانيا طلبت أيضًا من Meta تقييد وصول روسيا إلى Facebook و Instagram، وفى الوقت الحالى رفضت الشركة هذا الطلب مدعية أن الناس في البلاد استخدموا منصاتها لتنظيم احتجاجات مناهضة للحرب والوصول إلى معلومات مستقلة، وقال: "نعتقد أن إيقاف خدماتنا من شأنه إسكات التعبير المهم في وقت حرج".

وتأتى هذه الخطوة الأخيرة بعد أن قامت Meta بحظر وسائل الإعلام الحكومية الروسيةالوصول إلى منصتها الإعلانيةأو استخدام ميزات أخرى لتحقيق الدخل، وهددت الجهة المنظمة للاتصالات في روسكومنادزور الروسية بخنق وتقييد الوصول إلى فيسبوك بعد أن رفض مسؤولو الشركة التوقف عن التحقق من صحة المنظمات الإعلامية المدعومة من الدولة على المنصة.

وقال كليج إن الشركة ستواصل تصنيف المحتوى والتحقق منه من تلك المنافذ، كما أكد عقب تقارير من منظمة مراقبة الإنترنتنت بلوكس، أن الحكومة الروسية بدأت في تقييد الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعى الخاصة بها.