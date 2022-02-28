شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يحظر وسائل الإعلام الروسية المدعومة من الدولة.. RT و Sputnik والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في قرار قد يكون له تأثير كبير على كيفية قيام شركات مثل YouTube بتعديل منصاتها، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يخطط لحظر المؤسسات الإعلامية الحكومية الروسية، وفقا لتقرير engadged.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن روسيا اليوم (RT) وسبوتنيك والشركات التابعة لها "لن تكون قادرة على نشر أكاذيبهم لتبرير حرب بوتين".

كما يخطط الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي لتطوير أدوات جديدة لمكافحة المعلومات المضللة التي تنشرها تلك المنظمات، ومع ذلك لم تحدد von der Leyen ما قد تنطوي عليه هذه التدابير.

وفي الوقت نفسه، من غير الواضح بالضبط كيف سيشرع الاتحاد الأوروبي في حظر هذه المنظمات، وتحتفظ كل من RT و Sputnik بقنوات نشطة على YouTube، وفى يوم السبت بعد خطوة مماثلةمن شركة Meta الأم لـ Facebook ، قالت الشركة إنها ستمنع مؤقتًا عددًا قليلاً من القنوات الروسية، بما في ذلك RT من جنى أرباح الإعلانات من محتواها، وحتى الآن قام كل من YouTube وMeta بتقييد الوصول إلى المنافذ الروسية التي تديرها الدولة في أوكرانيا.