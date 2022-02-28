شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يكتشفون ثقبين أسودين يتجهان للاصطدام قبل الاندماج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتشف علماء الفلك زوجًا من الثقوب السوداء يتجهان نحو تصادم أسطورى أحدهما عبارة عن ثقب أسود فائق الكتلة، وهو النوع الهائل من الثقب الأسود الموجود في مركز معظم المجرات، والآخر هو رفيق أصغر يدور حول شريكه ويتصاعد قريبًا منه، وفى النهاية سوف يندمج الاثنان، ويمكن الآن تقديم أدلة حول كيفية تشكل الثقوب السوداء الهائلة، وفقا لتقرير digitaltrend.

ولم يتأكد الباحثون بالضبط من كيفية تكوين الثقوب السوداء الهائلة، والتي تبلغ كتلتها ملايين أو حتى بلايين المرات من كتلة الشمس، ويعتقدون أنهم قد يتشكلون من اندماج اثنين من الثقوب السوداء الفائقة الصغر، لكن من النادر جدًا اكتشاف مثل هذا الزوج لذلك هذا الاكتشاف الجديد يمكن أن يسلط الضوء على هذه العملية.

وتم رصد الزوج بواسطة فريق من علماء الفلك بقيادة ساندرا أونيل من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، ولاحظ الفريق الزوجين فى مجرة ​​تسمى PKS 2131-021 باستخدام تلسكوبات راديوية على الأرض يمكنها رؤية النفاثات المنبعثة من أفق حدث الثقوب السوداء عندما يضربها الغاز الساخن، وهذه النفاثات قوية جدًا بحيث يمكن اكتشافها من الأرض، خاصةً إذا كانت النفاثات موجهة نحونا، مكونة ما يسمى بلازار. نظر الفريق في ملاحظات البلازار التى تمتد لأكثر من 45 عامًا لتحديد الزوجين، لقد وجدوا اختلافات فى سطوع البلازار والتى تلائم نمطًا مميزًا للغاية.

وقال أونيل فى بيان: "عندما أدركنا أن قمم وقيعان منحنى الضوء التى تم اكتشافها مؤخرًا تتطابق مع القمم والقيعان التى لوحظت بين عامى 1975 و 1983 ، عرفنا أن شيئًا مميزًا للغاية كان يحدث" .

ومن خلال مقارنة الملاحظات من خمسة مراصد مختلفة يعود تاريخها إلى عام 1975، تمكن الباحثون من تأكيد الاختلافات التى كانت بسبب ثقب أسود ثانٍ يسحب مدار الثقب الأسود الهائل، حيث يدور كل منهما عن الآخر كل عامين تقريبًا.

وقال المؤلف المشارك جوزيف لاتسيو من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في بيان: "هذا العمل هو شهادة على أهمية المثابرة، ولقد استغرق الأمر 45 عامًا من الملاحظات الراديوية للتوصل إلى هذه النتيجة، واستغرقت الفرق الصغيرة فى مراصد مختلفة فى جميع أنحاء البلاد البيانات أسبوعًا بعد أسبوع، وشهرًا بعد شهر، لجعل ذلك ممكنًا.