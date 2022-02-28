شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك مشاركة ملفات Google Sheets في تنسيق Excel format؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد كل من Google Sheets و Microsoft Excel أكثر برامج جداول البيانات استخدامًا، ولكن ماذا يحدث عندما يرسل مستخدم جداول بيانات جوجل ملفًا إلى مستخدم Excel؟ قد تعلم أن جداول بيانات Google تأتي مع آلية تصدير مضمنة، والتي تمكن المستخدمين من تصدير مستند Google Sheet لفتحه بتنسيق Excel.

وباستخدام العملية البسيطة، يمكنك بسهولة إرسال جداول بيانات Google إلى مستخدم Excel، إذن ، فيما يلي الخطوات التالية التي يمكنك من خلالها إرسال ورقة Google بتنسيق Excel.

1. افتح ملفًا في جداول البيانات.

2. انقر الآن على ملف ثم أرسل بالبريد الإلكتروني كمرفق.

3. بعد ذلك، حدد Microsoft Excel ضمن Attach as.

4.أضف الآن عنوان البريد الإلكتروني والموضوع والرسالة.

5. الآن انقر فوق زر الإرسال.

كما يمكنك أيضًا تنزيل نسخة من ملف جداول البيانات بتنسيق Excel أو PDF أو CSV أو ODS أو تنسيقات أخرى، وللقيام بذلك، ما عليك سوى اتباع خطوتين بسيطتين:

1. انتقل إلى جداول البيانات ، ثم انقر فوق ملف وحدد تنزيل بتنسيق.

2. الآن، حدد تنسيق الملف الذي تريد تنزيله.

وبالمثل، يمكنك أيضًا إرسال ملف Excel بتنسيق ورقة Google.