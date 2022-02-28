شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية تمكين المظهر الداكن فى بحث جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في العام الماضي، أعلنت جوجل عن المظهر الداكن للبحث، حيث يمكنك اختيار المظهر المفضل لديك للبحث في معظم المتصفحات مثل Chrome و Firefox، تتضمن صفحات البحث صفحة جوجل الرئيسية وصفحة نتائج البحث وإعدادات البحث.

وأصبحت مظاهر الوضع الداكن الآن في كل مكان، وقد حظي تحرك جوجل لتقديم هذا العام الماضي بتقدير المستخدمين، الذين يفضلون استخدام نظام الألوان الداكنة، حيث ان السمة المظلمة ليست سهلة على العيون فحسب، بل تبرز أيضًا النص الذي يسهل قراءته.

واعتبارًا من الآن، عند استخدام سمة داكنة في البحث، تمنح جوجل درجة اللون الرمادي بدلاً من اللون الأسود، يمكن للمستخدمين أيضًا اختيار سمة Light وقتما يريدون، إذا كنت تريد معرفة كيفية تمكين الوضع الداكن على بحث جوجل، فيمكنك اتباع هذه الخطوات:

1. افتح أي متصفح ويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

2. قم بزيارة صفحة جوجل الرئيسية.

3. انقر فوق الإعدادات في الركن الأيمن السفلي من الصفحة.

4. انقر فوق Dark theme.

ويقال إن جوجل تختبر مظهرًا أسود اللون للبحث على سطح المكتب، كما ذكرنا سابقًا، يعطي المظهر الداكن حاليًا نغمة رمادية، ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5 Google، لاحظ عدد قليل من المستخدمين أن صفحات البحث الخاصة بهم قد تحولت إلى # 000000 (أسود)، بدلاً من الرمادي الداكن.