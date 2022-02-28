شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرق استكشاف الأخطاء وإصلاحها عندما لا يتم شحن علبة AirPod والان مع تفاصيل الخبر
تعرف على كيفية قراءة إشارات الشحن
هل يتم شحن علبة AirPods الخاصة بك عند توصيلها أو وضعها على لوحة الشحن الخاصة بها؟ تحتاج إلى معرفة كيفية قراءة العلامات.
أولاً، ابحث عن مصباح حالة الشحن، وعند توصيل العلبة بالكهرباء لأول مرة، يجب أن ترى ضوء الشحن يضيء (لكنه سينطفئ تلقائيًا بعد حوالي 10 ثوانٍ).
وهناك مؤشر مفيد آخر على أن العلبة قيد الشحن: ضع AirPods في علبتها وأغلق الغطاء.
قم بتوصيل العلبة بكابل الشحن الخاص بها (تحتاج إلى كابل شحن، وليس لوحة شحن لاسلكية لهذا الاختبار).
افتح الغطاء واجعل الجراب قريبًا من iPhone الخاص بك. يجب أن تظهر شاشة حالة AirPods، للإشارة إلى الشحن في كل من AirPods والعلبة، ونظرًا لتوصيل الحافظة وشحنها، يجب أن ترى شكل صاعقة صغيرة بجوار رمز البطارية لسماعات الأذن والعلبة، وإذا لم يكن للحالة علامة صاعقة، فأنت تعلم أن لديك نوعًا من مشكلة الشحن.
جرب لوحة شحن مختلفة أو استخدم كابل
إذا كانت لديك علبة شحن لاسلكية وتحاول شحنها لاسلكيًا، فحاول التبديل إلى لوحة لاسلكية مختلفة للتأكد من أن هذه ليست المشكلة.
وهناك أمر أفضل من ذلك: قم بالتبديل إلى استخدام كابل الشحن، إذا كان الكابل يعمل، فأنت تعلم أن المشكلة تكمن إما في نظام الشحن اللاسلكي للحالة أو في لوحة الشحن التي تحاول استخدامها.
اتصل بخدمة عملاء أبلإذا لم تستطع أي من خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها هذه استعادة قدرة حالتك على الشحن، فاتصل بخدمة عملاء أبل، قد تكون لديك مشكلة في الجهاز وقد تحتاج الحافظة إلى الاستبدال.