شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرق استكشاف الأخطاء وإصلاحها عندما لا يتم شحن علبة AirPod والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد أجهزة AirPods جيدة، فهذا يعني أن علبة الشحن يجب أن تكون قادرة على توفير حوالي 30 ساعة من وقت الاستماع، وفي بعض الأحيان، على الرغم من ذلك، حتى علبة AirPods الخاصة بك يمكن أن تعاني من خلل ولا يتم شحنها بشكل صحيح، مما يتسبب لك في مشكلة، وفيما يلي أكثر الطرق شيوعًا لحل المشكلة عندما لا يتم شحن علبة شحن AirPods، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



تعرف على كيفية قراءة إشارات الشحن تعرف على كيفية قراءة إشارات الشحن هل يتم شحن علبة AirPods الخاصة بك عند توصيلها أو وضعها على لوحة الشحن الخاصة بها؟ تحتاج إلى معرفة كيفية قراءة العلامات.

أولاً، ابحث عن مصباح حالة الشحن، وعند توصيل العلبة بالكهرباء لأول مرة، يجب أن ترى ضوء الشحن يضيء (لكنه سينطفئ تلقائيًا بعد حوالي 10 ثوانٍ).

وهناك مؤشر مفيد آخر على أن العلبة قيد الشحن: ضع AirPods في علبتها وأغلق الغطاء.

قم بتوصيل العلبة بكابل الشحن الخاص بها (تحتاج إلى كابل شحن، وليس لوحة شحن لاسلكية لهذا الاختبار).







جرب لوحة شحن مختلفة أو استخدم كابل جرب لوحة شحن مختلفة أو استخدم كابل إذا كانت لديك علبة شحن لاسلكية وتحاول شحنها لاسلكيًا، فحاول التبديل إلى لوحة لاسلكية مختلفة للتأكد من أن هذه ليست المشكلة.

افتح الغطاء واجعل الجراب قريبًا من iPhone الخاص بك. يجب أن تظهر شاشة حالة AirPods، للإشارة إلى الشحن في كل من AirPods والعلبة، ونظرًا لتوصيل الحافظة وشحنها، يجب أن ترى شكل صاعقة صغيرة بجوار رمز البطارية لسماعات الأذن والعلبة، وإذا لم يكن للحالة علامة صاعقة، فأنت تعلم أن لديك نوعًا من مشكلة الشحن.

وهناك أمر أفضل من ذلك: قم بالتبديل إلى استخدام كابل الشحن، إذا كان الكابل يعمل، فأنت تعلم أن المشكلة تكمن إما في نظام الشحن اللاسلكي للحالة أو في لوحة الشحن التي تحاول استخدامها.





اتصل بخدمة عملاء أبلإذا لم تستطع أي من خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها هذه استعادة قدرة حالتك على الشحن، فاتصل بخدمة عملاء أبل، قد تكون لديك مشكلة في الجهاز وقد تحتاج الحافظة إلى الاستبدال.