شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تعلق إطلاق سويوز من ميناء فضاء أوروبي بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس ، أنها أوقفت إطلاق صواريخها من طراز سويوز من ميناء الفضاء الأوروبي فى غيانا الفرنسية ردا على عقوبات من الاتحاد الأوروبى بسبب الغزو الروسى لأوكرانيا، وفرض الاتحاد الأوروبى عقوبات واسعة النطاق على روسيا هذا الأسبوع فى أعقاب الهجمات الصاروخية والقوات على المدن الأوكرانية فيما وصفه الاتحاد الأوروبي بأنه "غزو غير مبرر وغير مبرر، وفقا لتقرير digitaltrend.

وكتب رئيس Roscosmos ، دميترى روجوزين، في "ردًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد مؤسساتنا ، تعلق روسكوزموس تعاونها مع الشركاء الأوروبيين في تنظيم عمليات الإطلاق الفضائية من قاعدة كورو الفضائية وتسحب موظفيها بما في ذلك طاقم الإطلاق الموحد، من غيانا الفرنسية".

تغريدة مترجمة من الروسية، أبلغ عنها موقع space.com لأول مرة، وتُستخدم صواريخ سويوز الروسية بانتظام من قبل وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لإطلاق بعثات علمية، ويعمل برنامج Soyuz في مركز غيانا للفضاء منذ عام 2011.

كما أوضحت SpaceNews ، على المدى القصير، سيؤثر هذا على الإطلاق من الأقمار الصناعية للملاحة Galileo المقرر إجراؤها في أبريل من هذا العام ، بالإضافة إلى مهام أخرى مثل إطلاق تلسكوب EUCLID التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تهدد فيها روسيا بإلغاء الوصول إلى صواريخها احتجاجًا على العقوبات التي يفرضها المجتمع الدولي. في عام 2014 ، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية، هدد المسؤولون الروس بوقف السماح لرواد الفضاء الأمريكيين بالانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) باستخدام الصواريخ الروسية.

وفي ذلك الوقت، كان برنامج مكوك الفضاء متقاعدًا ولم يتم تطوير كبسولة SpaceX Crew Dragon بعد ، لذا كانت الصواريخ الروسية هي الطريقة الوحيدة التي اضطرت الولايات المتحدة إلى نقل روادها إلى المحطة.

في هذه الحالة، استمرت روسيا في نقل رواد فضاء أمريكيين، والآن تمتلك الولايات المتحدة قدراتها الخاصة مع SpaceX Crew Dragon، ويثير الوضع الحالي أيضًا تساؤلات حول مستقبل محطة الفضاء الدولية، ويتطلب العقد الحالى التشغيل المستمر لمحطة الفضاء الدولية حتى عام 2024 ، لكن ناسا ووكالات أخرى تأمل في استمرار تشغيل المحطة حتى عام 2031، إذا انسحبت روسيا ورفضت الاستمرار في دعم محطة الفضاء الدولية ، فقد تأتي نهاية المحطة الفضائية في وقت أقرب بكثير.

كما وجه روجوزين، رئيس Roscosmos ، تهديدات حول كيفية تعرض المحطة لـ "deorbit غير متحكم فيه" بدون الجزء الروسي من المحطة الذي يوفر التوجيه والملاحة ، على الرغم من أن هذه التهديدات لا تؤخذ على محمل الجد بشكل عام بسبب وجود روسى رواد الفضاء في المحطة.