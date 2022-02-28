شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيع جزء بحجم حبة الفول من نيزك مقابل 12600دولار.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ بيع جزء صغير بحجم حبة الفول من نيزك Winchcombe، الذي اصطدم بالأرض على ممر في كوتسوولدز العام الماضي، قيمة 12600 دولار (9256 جنيهًا إسترلينيًا)، حيث يبلغ وزن القطعة 1.7 جرام فقط (0.05 أوقية)، وقد تجاوزت القطعة إلى حد بعيد تقديراتها قبل البيع التي تراوحت بين 3707 و 5932 جنيهًا إسترلينيًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن البيع، الذي أجرته دار كريستيز للمزادات في لندن، يجعل القطعة الثمينة من صخرة الفضاء 120 ضعف قيمة وزنها من الذهب.

كما تم بيع جزء أكبر من 15 جرام (0.52 أوقية) ثقيل مثل قرص مضغوط مقابل 22556 جنيهًا إسترلينيًا (30240 دولارًا).

وسقط نيزك Winchcombe من كرة نارية أضاءت السماء فوق المملكة المتحدة وشمال أوروبا في 28 فبراير 2021، وفي صباح اليوم التالي، تم العثور على كومة من الحجارة الداكنة ومسحوق من الجسم على ممر منزل عائلي في وينكومب بجلوسيسترشاير، على الرغم من العثور على شظايا أخرى في مكان قريب.

وتم التبرع بأجزاء من نيزك Winchcombe إلى متحف التاريخ الطبيعي، الذي قال إنه نوع غير عادي من نوع CM2 الكربوني من الصخور الفضائية مع مواد كيميائية عضوية.

يوجد جزء 100 جرام (3.5 أوقية) من النيزك في علبة زجاجية في متحف التاريخ الطبيعي بلندن ليراها الجمهور، ولكن تم بيع الشظايا لهواة الجمع الخاصة.

ويحتوي Winchcombe على "شوائب من الألومنيوم والكالسيوم" (CAIs)، وهي المواد الأولى التي تشكلت في السديم الشمسي الذي نشأ منه نظامنا الشمسي.

ويعتقد العلماء أن النيزك قطع أكثر من 110 ملايين ميل من "موطنه البدائي" في حزام الكويكبات الرئيسي بين مداري المريخ والمشتري، وأنه قد يجيب على أسئلة حول كيفية بدء الحياة على الأرض.