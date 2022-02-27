شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوكرانيا تلجأ إلى العملات المشفرة لمحاربة روسيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لأوكرانيا عبر منصة تويتر دعوة للتبرعات من خلال العملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين وإيثيريوم والعملة المشفرة المستقرة المربوطة بالدولار Tether، وأكد نائب رئيس وزراء أوكرانيا، ميخايلو فيدوروف، عبر حسابه ضمن تويتر، أن الدعوة للتبرعات كانت حقيقية، وطلب من الناس الوقوف مع أوكرانيا.

ووفقا لما ذكرته البوابة العربية لأخبار التقنية، جمعت الحكومة الأوكرانية والمنظمات غير الحكومية التي تقدم الدعم للجيش 13.7مليون دولار من خلال آلاف التبرعات بالعملات المشفرة منذ بداية الغزو.

وتلقت إحدى المنظمات غير الحكومية تبرعًا واحدًا بمقدار 80 قطعة من عملة بيتكوين بقيمة 3 ملايين دولار، وذلك وفقًا لشركة الأبحاث Elliptic.

وتشكلت المنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs) لدعم الأوكرانيين، وتم بيع NFT لجمع الأموال للشعب والجيش الأوكراني.

وعادة ما يتم تقديم مثل هذه التبرعات من خلال البنوك، ولكن برزت العملات المشفرة في أوكرانيا كطريقة سريعة وسهلة للتعامل مع هذه الأموال.

وقال إيليا بولوسوخين، الشريك الأوكراني الشريك لبروتوكول NEAR، وهو منافس لإيثيريوم: أنت لا تثق في العملة المحلية وفوق ذلك، لا تثق في البنوك، هذا يجعل أوكرانيا مكانًا طبيعيًا لاعتماد العملة المشفرة.

وتشتهر أوكرانيا بمواهبها التقنية مع أكثر من 200000 عامل تقني، وبلغ حجم أعمالها في تصدير تكنولوجيا المعلومات 6.8 مليارات دولار العام الماضي.

كما أضفت الشرعية رسميًا على العملات المشفرة في العام الماضي من خلال قانون ينظم الأصول المالية الرقمية.

أوكرانيا طلبت تبرعات بالعملات المشفرة لمحاربة روسيا

احتلت الدولة المرتبة الرابعة في مؤشر تبني العملة المشفرة العالمي لشركة Chainalysis، بعد فيتنام والهند وباكستان. وتمر نحو 8 مليارات دولار من العملات المشفرة عبر البلاد سنويًا.

واستجاب مجتمع التشفير الدولي على نطاق واسع لرسائل دعم لأوكرانيا، وغرد فيتاليك بوتيرين، مبتكر إيثيريوم، أن الغزو كان جريمة ضد الشعبين الأوكراني والروس.

وفي وقت لاحق، أعاد بوتيرين تغريد إعلان من Unchain.fund يهدف إلى الإغاثة الإنسانية، وأنشأ عضو في مجموعة فن الأداء الروسية Pussy Riot موقع UkraineDAO لاستخدام قوة تقنية web3 والمجتمع لجمع الأموال.

وهناك أيضًا RELI3F، وهي مبادرة مساعدات إنسانية أسسها فنانو NFT/web3 الذين يتعاونون لدعم شعب أوكرانيا، وأعلن الرئيس التنفيذي لمنصة FTX عبر تويتر أن الشركة منحت 25 دولار لكل مواطن أوكراني عبر FTX.