شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد فيسبوك.. "جوجل" تحظر إعلانات وسائل الإعلام الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة "جوجل" بحظر وتعليق الإعلانات لوسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاته المختلفة، وفقا لتقرير العربية نت.

وذكرت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن الشركة الأميركية العملاقة حظرت إمكانية قيام وسائل الإعلام الحكومية الروسية باستخدام الإعلانات ووسائل الترويج على منصات محرك البحث المختلفة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وأتت تلك الخطوة، بعدما أعلنت شركة "فيسبوك" عن حظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية من القيام بالإعلانات والترويج على منصاته.

وأعلن رئيس قسم الأمن السيبرانى فى "فيسبوك"، ناثانيال غليخر، أن موقع التواصل الاجتماعي حظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية من القيام بالإعلانات والترويج على منصاته.

كما قال عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "نحن الآن سنمنع وسائل الإعلام الحكومية الروسية من الإعلان والترويج أو تحقيق الدخل من على منصتنا في أي مكان في العالم" بدوره، قال رئيس قسم السياسة الأمنية ناثانيال غليشر في "فيسبوك"، الجمعة: نحظر على وسائل الإعلام الروسية المملوكة للدولة عرض الإعلانات وتحقيق الدخل على منصتنا في جميع أنحاء العالم، لقد بدأت بالفعل هذه التغييرات تدخل حيز التنفيذ، وستستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع".

كما شدد على أن موظفي شبكته سيواصلون مرافقة منشورات وسائل الإعلام الحكومية الروسية بالملاحظات المناسبة. وفى وقت سابق، فرضت إدارة فيسبوك قيودا على الحسابات الرسمية لأربع وسائل إعلام روسية: قناة Zvezda TV ، ووكالة أنباء "نوفوستي"، وموقعي Lenta.ru و Gazeta.ru.

وجاء هذا القرار من قبل فيسبوك بسبب العملية العسكرية الروسية الأخيرة ضد أوكرانيا.