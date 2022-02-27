شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير 5 روبوتات مكسيكية صغيرة لاستكشاف القمر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر أن تنطلق خمسة روبوتات صغيرة تم تصميمها وصنعها في المكسيك إلى القمر في وقت لاحق من هذا العام، وهي جزء من مهمة علمية هي الأولى من نوعها تتصور أن الروبوتات ذات العجلتين تتدافع عبر سطح القمر أثناء إجراء قياسات متطورة.

وقال كبير العلماء لرويترز إن ما يسمى بالروبوتات النانوية التي طورها باحثون في جامعة المكسيك الوطنية المستقلة (UNAM) ستعمل معًا مثل سرب من النحل، بمجرد قيامهم برحلة تقترب من 240 ألف ميل (386 ألف كيلومتر) من الأرض على متن صاروخ من الأرض من تطوير شركة أستروبوتيك تكنولوجي الأمريكية المقربة عن كثب.

وتستعد البعثة للانطلاق على صاروخ فولكان التابع لشركة United Launch Alliance وستكون أول مركبة فضائية أمريكية تهبط على القمر منذ ما يقرب من 50 عامًا.

وقال جوستافو ميدينا تانكو، عالم في بعثة الأمم المتحدة ويرأس مشروع كولمينا، "هذه مهمة صغيرة حيث سنختبر المفهوم، وبعد ذلك سنقوم بمهام أخرى، أولاً إلى القمر ثم إلى الكويكبات"، "خلية نحل" ​​باللغة الاسبانية.

وأوضح Medina Tanco أن الروبوتات، المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وسبائك التيتانيوم والألمنيوم المستخدم في الفضاء، مجهزة لجمع المعادن القمرية التي يمكن أن تكون مفيدة في التعدين الفضائي في المستقبل.

وفي جولة حديثة لمختبر أدوات الفضاء في UNAM ، اختبر أعضاء فريق Colmena جهاز إطلاق للروبوتات الرقيقة التي يبلغ قطرها حوالي 5 بوصات (12 سم) على شكل قرص، والتي تم تصميمها للتواصل مع بعضها البعض وكذلك مع مركز القيادة الأرضي.

ومن المقرر إطلاق الروبوتات في شهر يونيو على مركبة الهبوط في أستروبوتيك، والتي تم تطويرها في الأصل لجائزة Lunar-X-Prize من Google.

وخلال مهمتهم التي تستغرق شهرًا، ستأخذ الروبوتات النانوية أول قياسات لدرجات حرارة البلازما القمرية والكهرومغناطيسية وحجم الجسيمات الثرية، وفقًا لمقال نشرته UNAM عن المشروع نُشر في وقت سابق من هذا الشهر.

وأعربت مدينة تانكو عن فخرها بالمهمة القادمة، والتي تضمنت أيضًا مساهمات من حوالي 200 طالب في الهندسة والفيزياء والرياضيات والكيمياء، وقال "لم يفعل أحد هذا، لا أحد، ليس فقط في المكسيك".

"يمكننا إحداث فرق في التكنولوجيا والتعاون الدولي الذي يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى مشاريع مشتركة مهمة لدراسة المعادن أو القيام بعمليات استكشاف علمية أخرى."