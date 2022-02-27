بعد يومين من الصعود.. أسعار العملات الرقمية تتراجع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 47 دقيقة

آخر تحديث: 27 - فبراير - 2022 6:30 مساءً

بعد أن شهدت أسواق العملات الرقمية بعض الانتعاش، تراجعت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم، بعد يومين من الصعود رغم تداعيات صراع روسيا أوكرانيا.

وانخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد بنحو 0.61 % إلى 1.76 تريليون دولار، وبلغ عدد العملات الرقمية 10749 عملة.

وكانت بيتكوين، قد سجلت خسائر بأكثر من 50% من قيمتها، منذ ارتفاعها القياسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

أدى انخفاض بيتكوين منذ أعلى مستوى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى القضاء على أكثر من 600 مليار دولار من القيمة السوقية، وخسرت أكثر من 1 تريليون دولار من سوق التشفير الكلي.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وتراجع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 0.62% ليصل إلى 38837.75 دولار.

وهبط سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 1.72% إلى 2740.81 دولار.

وخسر سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.66% لتصل إلى 372.36 دولار.

ونزل سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 2.73% ليسجل 0.8814 دولار.

وهوى سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 2.04% إلى 0.7429 دولار.

وارتفع سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 1.22% إلى 17.90 دولار.

وتراجع سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 0.77% إلى 0.1258 دولار.

وفقد سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 3.13% ليصل إلى 106.82 دولار.

وهبط سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 0.51% إلى 14.23 دولار.