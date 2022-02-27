شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استقرار سعر البيتكوين عند 39 ألف دولار وسط محادثات محتملة بين روسيا وأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى إلى حد ما أمس السبت وسط محادثات محتملة بين روسيا وأوكرانيا، بحسب موقع gadgetsnow الهندى.

وكانت عملة البيتكوين، التي انخفضت إلى أقل من 34000 دولار عندما بدأت الحرب يوم الخميس، ثابتة يوم السبت عند ما يقرب من 39000 دولار لكل عملة، مقارنة مع زيادة بنسبة 5 في المائة في الأصول الرقمية XRP وزيادة بنسبة 10 في المائة في توكن تيرا LUNA ، وفقًا لتقارير CoinDesk.

وبلغت ثاني أكبر عملة معماة Ethereum 2710 دولارًا للعملة الواحدة ، بزيادة 2.66%، وقال التقرير: "يتوقع بعض المستثمرين أن يستمر انتعاش أسعار العملات المشفرة بسبب الارتفاع الحاد في التقلبات".

ومع ذلك، توقع بعض المتداولين أن يكون ارتداد السعر قصير الأجل وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي، وعلى غرار التقلبات ، وصل حجم تداول Bitcoin عبر البورصات الرئيسية إلى أعلى مستوى منذ انهيار الأسعار في 5 ديسمبر، وفقًا لبيانات CoinDesk.

وكتب David Duong ، رئيس الأبحاث المؤسسية في Coinbase، في رسالة بريد إلكتروني إلى العملاء يوم الجمعة: "لا تزال أحجام المستهلكين في البورصة فاترة على الرغم من التحركات الكبيرة في مجال العملات الرقمية، مما يشير إلى انخفاض الرغبة في المخاطرة والمركز العام الخفيف في الأسواق".

وفي وقت سابق، خسر سوق التشفير العالمي ما يقرب من 10% من قيمته مع غزو روسيا لأوكرانيا يوم الخميس، تم القضاء على أكثر من 200 مليار دولار من قيمتها السوقية العالمية.

وكانت أكثر العملات المشفرة تضررًا هي Ethereum و Cardano و Avalanche و Polkadot ، جنبًا إلى جنب مع Dogecoin و Shiba Inu.