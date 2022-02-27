شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة Lock profiles الجديدة على فيس بوك وما هى هى أهميتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت فيس بوك مؤخرا ميزة جديدة للمستخدمين تعرف بـ Facebook Locked، وهي ميزة أمان للخصوصية تسمح للمستخدمين بتأمين معلوماتهم الشخصية من الآخرين، وبمجرد أن يغلق المستخدم ملفه الشخصي على Facebook ، لا يمكن مشاهدة التفاصيل مثل الصور والمنشورات والقصص إلا مع أصدقائه فقط.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تغيير أي منشورات شاركوها في الماضي إلى الأصدقاء فقط تلقائيًا، وسيكون جزء فقط من معلومات "حول" مرئيًا للمستخدم غير الصديق الذي يتحقق من ملفه الشخصي.

وأطلق Facebook المملوك لـ Meta مؤخرا ميزة للمستخدمين في أوكرانيا لقفل ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بهم من أجل الأمان، فيما تم طرح هذه الميزة في عدد من دول العالم، خاصة النساء، اللواتي يرغبن في مزيد من التحكم في حساب فيس بوك الخاص بهن.

وإذا كنت تريد قفل ملفك الشخصي عبر تطبيق الموبايل:

1. افتح تطبيق Facebook وانقر على ملفك الشخصي.

2. اضغط على أيقونة قائمة النقاط الثلاث، سترى خيار قفل الملف الشخصي، اضغط عليه.

3. ستفتح صفحة تُطلعك على الميزة وكيف تعمل، اضغط على خيار قفل ملف التعريف الخاص بك في أسفل الصفحة.

4. سيظهر هذا نافذة منبثقة على الشاشة تقول "لقد أغلقت ملفك الشخصي"، انقر على "موافق".