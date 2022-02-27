شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يتيح للمستخدمين الوصول إلى تحذيرات محتوى العرى والعنف لمرة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك الآن إرفاق تحذيرات المحتوى لمرة واحدة بالصور ومقاطع الفيديو التي تغردها إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى الميزة فى الماضى، وفقا لتقرير theverge.

وبدأ Twitter فى اختبار ميزة تمنحك طريقة لإضافة تحذيرات من العرى والعنف وأنواع أخرى من المحتوى الحساس لكل منشور على حدة منذ العام الماضى، والآن أعلن دعم Twitter أن الميزة متاحة للجميع باستخدام تطبيقات Android وiOS ، بالإضافة إلى واجهة الويب الخاصة به.

وعندما تقوم بتطبيق تحذير على تغريدة فردية، فإن الوسائط التي ترفق بها ستبدو محجوبة للأشخاص الذين يشاهدونها حتى يختاروا عرض ما وراءها، وتمنحك الميزة طريقة لمشاركة المحتوى الذي قد يكون مزعجًا أو غير مناسب للجميع دون الحاجة إلى تمييز جميع تغريداتك على أنها حساسة.

ولإضافة تحذير إلى تغريدة واحدة، ما عليك سوى الضغط فوق رمز العلم الذي يظهر أثناء تحرير الصورة أو مقطع الفيديو الذى أرفقته ثم الاختيار بين خيارات العري والعنف والحساسية.

كما تلاحظ The Verge، يمكنك وضع علامة على تحذيرات متعددة لكل مرفق، وسيقوم Twitter بوضع تحذير واحد على وسائط متعددة في منشور واحد.