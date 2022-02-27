شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح أداة جديدة تتيح تشغيل تطبيقات ويندوز على نظام Chrome عبر الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد وقت قصير من إعلان جوجل عن ChromeOS Flex ، "lifeline" لأجهزة ويندوز وMac القديمة ، تم الإعلان عن نظام أساسي جديد لتشغيل التطبيقات الافتراضية (VAD) يسمح لمستخدمي Chromebook بتشغيل تطبيقات ويندوز عبر الويب ، وفقًا لتقرير صادر عن ويندوز Central.

ويطلق عليها اسم Cameyo، وهي عبارة عن نظام أساسي VAD وتم اعتمادها كحل موصى به من Chrome Enterprise، وهذا يعني أن الأداة محسّنة لنظام التشغيل Chrome كما أنها تلبي معايير الأداء أيضًا.

ويؤكد التقرير أن الأداة تعتمد على الظاهرية لتشغيل تطبيقات ويندوز القديمة وتطبيقات الويب على أجهزة Chromebook من خلال متصفحات الويب، وبصرف النظر عن ذلك، فإنه يوفر أيضًا مزايا أمنية ويأتي مع دعم مدمج لـ HTTPS، وتسجيل الدخول الأحادي والقدرة على إبقاء التطبيقات منفصلة عن تطبيقات نظام التشغيل.

وأصبحت حوسبة سطح المكتب الافتراضية والسحابة شيئًا منذ أن أعلنت Microsoft عن خدمة ويندوز 365 للمؤسسات والشركات، وفي أخبار ذات صلة، أعلنت جوجل مؤخرًا عن نظام التشغيل Chrome OS Flex لأجهزة ويندوز و Mac، مما يسمح للمستخدمين بتشغيل Chrome OS محليًا عليها.

ويشبه Chrome OS Flex تقريبًا نظام التشغيل Chrome العادى ويدعم أيضًا جميع التطبيقات والميزات التي يدعمها نظام التشغيل Chrome.