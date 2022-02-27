شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يكتشفون كوكبا له شمسان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف فريق من علماء الفلك كوكبًا خارج المجموعة الشمسية "يشبه تاتوين" يدور حول نجمين، ويمكن لأي شخص يعيش على هذا الكوكب أن يرى شمسين في السماء، مثل كوكب منزل لوك سكاي ووكر في حرب النجوم - لكن لسوء الحظ إنه عملاق غازي ، لذا لا تضع أي خطط لبناء منزل هناك، وفقا لتقرير digitaltrend .

ويقع الكوكب، المعروف باسم Kepler-16b ، على بعد 245 سنة ضوئية وتم اكتشافه باستخدام تلسكوب أرضي في Observatoire de Haute-Provence في فرنسا، ويُعرف الكوكب الذي يدور حول نجمين تقنيًا باسم كوكب دائري، ونادرًا ما يتم اكتشافه، وإنها ألغاز مثيرة للاهتمام لأنه ليس من الواضح كيف تتشكل هذه الكواكب.

عادة، تتكون الكواكب من أقراص المادة حول نجم واحد، تسمى أقراص الكواكب الأولية، ولكن هذا قد لا يعمل في نظام به نجمتان.

وأوضح قائد الفريق، Amaury Triaud من جامعة برمنغهام، في بيان: "باستخدام هذا التفسير القياسي، من الصعب فهم كيفية وجود الكواكب الدائرية" . "هذا لأن وجود نجمين يتداخل مع قرص الكواكب الأولية، وهذا يمنع الغبار من التكتل في الكواكب، وهي عملية تسمى التراكم. ربما يكون الكوكب قد تشكل بعيدًا عن النجمين، حيث يكون تأثيرهما أضعف، ثم انتقل إلى الداخل في عملية تسمى الهجرة المدفوعة بالقرص - أو، بدلاً من ذلك، قد نجد أننا بحاجة إلى مراجعة فهمنا لعملية التراكم الكوكبى" ميزة أخرى بارزة للكوكب هى طريقة اكتشافه.

وتم اكتشاف الكوكب لأول مرة بواسطة التلسكوب الفضائى كبلر في عام 2011، لكن هؤلاء الباحثين اكتشفوا الكوكب باستخدام طريقة السرعة الشعاعية والتي تستخدم تلسكوبًا أرضيًا للنظر في الاختلافات الدقيقة فى النجم التى تسببها جاذبية الكوكب ويدور حوله، ويعد اكتشاف مثل هذه الكواكب من خلال تلسكوب أرضي باستخدام هذه الطريقة أرخص بكثير من استخدام التلسكوبات الفضائية مثل كبلر، لذلك فهو يفتح الباب لاكتشاف المزيد من الكواكب مثله فى المستقبل.

وقالت الدكتورة إيزابيل بويسي من جامعة إيكس مرسيليا: "يُظهر اكتشافنا كيف تظل التلسكوبات الأرضية وثيقة الصلة تمامًا بأبحاث الكواكب الخارجية الحديثة ويمكن استخدامها في مشاريع جديدة ومثيرة"، "بعد أن أظهرنا أنه يمكننا اكتشاف Kepler-16b ، سنقوم الآن بتحليل البيانات المأخوذة من العديد من أنظمة النجوم الثنائية الأخرى، والبحث عن كواكب دائرية جديدة."