شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد غزو أوكرانيا.. وقف عمل البطاقات المصرفية الروسية مع Apple Pay وGoogle Pay والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد العقوبات الغربية على المؤسسات المالية الروسية ردًا على غزو أوكرانيا، لم يعد بإمكان عملاء العديد من البنوك الكبرى في البلاد استخدام بطاقات الخصم والائتمان الخاصة بهم بالتزامن مع Apple Pay وGoogle Pay، ومن بين المنظمات المتأثرة VTB Group وSovcombank وNovikombank و Promsvyazbank و Otkritie FC Bank، وفقًا لبيان صحفي صادر عن لبنك المركزى الروسى رصدت من قبل اعمال من الداخل، والذى نقله تقرير engadgeg.

ولا يزال بإمكان العملاء في هذه البنوك استخدام بطاقاتهم لإجراء مدفوعات بدون تلامس، بشرط أن يدعموا هذه الميزة، ومع ذلك لن يعملوا في الخارج ولا يمكن استخدامهم لإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت من تجار التجزئة المسجلين في البلدان التي فرضت عقوبات على روسيا.

كما يلاحظ أن Apple Pay وGoogle Pay ليست شائعة في روسيا مثل الخيارات المحلية مثل YooMoney، وفقا لبيانات من عام 2020 أفاد 29% فقط من الروس أنهم استخدموا Google Pay في ذلك الوقت، بينما قال 20% أنهم استخدموا Apple Pay.

وعلى هذا النحو من غير المحتمل أن تؤثر هذه القيود على المستهلكين الروس كثيرًا نظرًا لإمكانية وصولهم إلى البدائل، ومع ذلك فإن إمكانية استبعاد البنوك الروسية من نظام SWIFT بين البنوك يمكن أن يؤدي إلى أشياء مثل تقلب العملة التي من شأنها أن تضر أكثر باقتصاد البلاد.