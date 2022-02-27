شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة HUAWEI WATCH GT Runner الجديدة: مساعدك الشخصي الأفضل للحفاظ على لياقتك البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة هواوى لأعمال المستهلك اليوم عن إطلاق أول ساعة رياضية لها HUAWEI WATCH GT Runner ، والتي تُعد بمثابة المساعد الذكي والمدرب الشخصي لكل من يرتديها، حيث تقوم بتزويد المستخدمين بتجربة لياقة شاملة وعلمية،ومراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، وتحديد المواقع بدقة، بالإضافة إلى عمر بطارية يدوم لمدة أسبوعين.





هذا وقد قامت هواوي مؤخرًا بافتتاح مختبر HUAWEI Health Lab الجديد كجزء من استراتيجية الشركة في الاستثمار في إدارة المشاريع، حيث تريد هواوي القيام بإتاحة مجموعة جديدة كاملة من الأنظمة الصحية القائمة على الأجهزة الذكية القابلة للارتداء التي تربط بيانات أجساد المستخدمين وسيناريوهات الحياة المختلفة.

وتعتبر ساعة HUAWEI WATCH GT Runner ساعة رياضية تأتي محملة بمراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الحقيقي، وتحديد المواقع بدقة، وبرنامج تشغيل علمي، وميزة مدرب تشغيل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تصميمها الخفيف والمريح، فإنها تتميز أيضًا بعمر بطارية مذهل مدته أسبوعان، وإدارة صحية طوال اليوم، وميزات مريحة تساعد على قيام المهام بسهولة، وتوافق واسع مع الملحقات وتطبيقات الجهات الخارجية. علاوةً على ذلك، فإن ساعة HUAWEI WATCH GT Runner متوافقة مع أجهزة هواوي بالإضافة إلى أجهزة Android وiOS الأخرى.

ابتداءًا من اليوم، يمكن للمستخدمين الحصول على ساعة HUAWEI WATCH GT Runner، والإستمتاع بخصومات تصل إلى 50% في حالة تمديد الضمان لمدة سنة أو أكثر مع خدمة HUAWEI Care، وذلك عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين.

وتتميز ساعة HUAWEI WATCH GT Runner بأداء رائع في هيكل ساعة صغير وتتميز بخمسة أنظمة رئيسية للأقمار الصناعية: GPS + Beidou + GLONASS + Galileo + QZSS. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي أيضًا على شريحة مدمجة مزدوجة النطاق من خمسة أنظمة GNSS مع هوائي مخفي معلق يخفي هوائي تحديد الموقع في العروات المصنوعة من مادة ألياف البوليمر. هذا يقلل من تداخل إشارة تحديد المواقع التي تسببها المواد المعدنية. يعمل التصميم المبتكر على تحسين أداء هوائي GPS بنسبة 135٪ مقارنة بالتصميم التقليدي، والذي يحل المشكلات في موازنة دقة تحديد المواقع والتصميم المدمج، كما يحقق تحديدًا دقيقًا على مستوى المسار الماراثوني دون انحراف المسار.

وتركز ساعة HUAWEI WATCH GT Runner على دائرة العدائين وتكتسب نظرة ثاقبة لبيانات التشغيل المتعمقة. مع ضمان أن جسم الساعة خفيف ومقاوم للتآكل، فإنه يمنح الساعة أيضًا تصميمًا فنيًا. توفر ساعة HUAWEI WATCH GT Runner، المستوحاة من شبكة سحب الهواء في السيارة الخارقة، تصميمًا أنيقًا يمثل السرعة والعاطفة. علاوة على ذلك، فإن العروة المجوفة تزيد من منطقة التلامس مع الهواء عند الجري، بحيث تكون مقاومة للعرق وقابلة للتنفس، والتي تنتج عن تجربة ارتداء مريحة جدًا.

تتبنى ساعة HUAWEI WATCH GT Runner مواد خفيفة الوزن مثل هيكل ألياف البوليمر عالي القوة، وهو خفيف ومريح. يبلغ وزن جسم الساعة بالكامل 38.5 جرامًا، مما يعني أنه بالكاد يمكن للعدائين ملاحظته أثناء الجري. يتميز حزام الساعة المصنوع من السيليكون المضاد للبكتيريا والذي يأتي مع الساعة الذكية بمقاومة جيدة للماء، لذلك لا داعي للقلق بشأن العرق والأوساخ التي تلامس الحزام أثناء التدريب. تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT Runner بواجهة حصرية لساعة البيانات تعرض البيانات بما في ذلك حمل التدريب وRAI ووقت الاسترداد والطقس، ويمكن للمستخدمين التخصيص وفقًا لاحتياجاتهم.

وتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT Runner ميزات SpO2 (مراقبة نسبة تشبع الأكسجين في الدم) والنوم ومراقبة الإجهاد بشكل مستمر وفي الوقت الفعلي ودقيق من أجل إدارة صحية شاملة.

وتتميز ساعة HUAWEI WATCH GT Runner بتقنية مراقبة النوم HUAWEI TruSleep ™ 2.0 والتي يمكنها إجراء مراقبة مرحلة النوم ومراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي ومراقبة التنفس أثناء النوم وتزويدك بتقييم جودة النوم دون إزعاج نومك. تعد ساعة HUAWEI WATCH GT Runner أيضًا مساعدًا لإدارة الإجهاد. تراقب هذه الساعة الرياضية إجهادك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وستعلمك أيضًا إذا كانت مستويات التوتر لديك مرتفعة وتساعدك أيضًا في توجيه التنفس للمساعدة في تخفيف بعض التوتر عنك.

أضافة ميزة Healthy Living Shamrock الجديدة العديد من الميزات الصغيرة لتلبية احتياجات المستخدمين الصحية اليومية بشكل أفضل. من خلال الإعدادات الشخصية، يمكن للمستخدمين تلقي تذكيرات منتظمة مثل التحديات الصحية، واستهلاك المياه اليومي، والوعي اليومي، والتذكير بالنوم المبكر، وحجم التمرين، والبقاء إيجابيًا، كلها أشياء صغيرة تتعلق بصحتك.

تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT Runner مكالمات البلوتوث، والتي تمكن المستخدمين من إجراء واستقبال المكالمات عبر اتصال Bluetooth مباشرة من معصمهم. يحب البعض منا الاستماع إلى الموسيقى أثناء الجري، للمساعدة في ضخنا وإدخالنا في الأجواء الإيقاعية، تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT Runner بمساحة تخزين كبيرة يمكنها تخزين ما يصل إلى 500 أغنية، بحيث يمكن إضافة المزيد من الأغاني المفضلة لديك حفظها والاستماع إليها أثناء التدريبات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تلقي رسائل SMS وقراءتها والرد عليها مباشرة من معصمك بفضل إشعارات الرسائل المريحة على ساعة HUAWEI WATCH GT Runner.