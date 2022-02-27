شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهندسو جيمس ويب قاموا بتجميع 18 صورة فى صورة واحدة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال العمل على إعداد تلسكوب جيمس ويب الفضائي جاهزًا لجمع البيانات العلمية جاريًا حتى يكون التلسكوب جاهزًا لمشاركة أول صورة جميلة له عن الفضاء هذا الصيف.

وتستمر العملية الطويلة والحساسة لمحاذاة المرايا الأولية والثانوية للتلسكوب، لكن المهندسين وصلوا مؤخرًا إلى معلم هام عندما أكملوا خطوة تكديس الصور، وفقا لتقرير digitaltrend وفي الأسبوع الماضي، شارك المهندسون مصفوفة صور تعرض 18 نقطة ضوئية، كانت هذه في الواقع 18 صورة للنجم نفسه، النجم الساطع HD 84406 المستخدم في عملية المحاذاة، والتي تمثل 18 مقطعًا تشكل المرآة الأساسية.

ويعكس كل جزء النجمة، ويتوافق الشكل العام مع الشكل السداسي الكلي للمرآة، كانت الخطوة التالية، التي تسمى محاذاة المقطع، هي إجراء تعديلات صغيرة على كل مقطع من مقاطع المرآة وكذلك ضبط المرآة الثانوية بحيث تكون نقاط الضوء الـ 18 أكثر وضوحًا.

وشارك مهندسو ناسا الصورة الجديدة في منشور مدونة هذا الأسبوع، وبمجرد الانتهاء من ذلك، يمكن للفريق الانتقال إلى عملية تكديس الصور ، حيث تم وضع 18 نقطة فوق بعضها البعض لإنتاج نقطة واحدة من الضوء.

وتعني هذه الخطوة أن المرآة تعمل الآن كمرآة واحدة كبيرة بدلاً من 18 مرآة صغيرة، لكن هذا لا يعني أن التعديلات قد اكتملت، ولا يزال الفريق بحاجة إلى إجراء تعديلات صغيرة في مرحلة تسمى التدرج الخشن، حيث سيتم مطابقة أزواج مختلفة من المقاطع لتصحيح الاختلافات الصغيرة بين المقاطع مثل الاختلافات فى ارتفاعاتها.

وقال Lee Feinberg، مدير عنصر التلسكوب البصري لـ Webb في مركز Goddard لرحلات الفضاء التابع لناسا، في منشور المدونة: "لا يزال لدينا عمل يتعين علينا القيام به، لكننا سعداء بشكل متزايد بالنتائج التي نراها"، "سنوات من التخطيط والاختبار تؤتي ثمارها، ولم يكن الفريق أكثر حماسًا لمعرفة ما ستجلبه الأسابيع والأشهر القليلة القادمة