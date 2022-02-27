“تويتر” تعلن عن ميزة جديدة لمستخدميها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 50 دقيقة

أعلنت شركة التواصل الاجتماعي “تويتر” عم ميزة جديدة من شأنها ان تتيح لمستخدمي التطبيق الوصول الى تحذير المحتوى.

وفي التفاصيل،فإن الميزة الجديدة ، التي تم اختبارها العام الماضي، تسمح للمستخدمين، بإخفاء أو تشويش صور ومقاطع فيديو معينة وإضافة ”تحذير محتوى“ إليها.

وأعلنت الشركة أنها أجازت الميزة الجديدة لجميع مستخدمي أنظمة تشغيل ”iOS“ و“أندرويد“ و“الويب“ أيضا.

وفي الماضي، كانت منصة ”تويتر“ تتضمن طريقة لإضافة تحذيرات محتوى إلى ”التغريدات“، إلا أن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي إضافة تحذير لجميع ”التغريدات“، بمعنى أن كل صورة أو مقطع فيديو يتم نشره سيتضمن تحذيرا من المحتوى، بغض النظر عما إذا كان يحتوي على مادة حساسة أم لا.

وعن كيفية عمل الميزة الجديدة، يجب أولا إضافة صورة أو مقطع فيديو ثم البدء في تحريره والضغط على ”أيقونة العلم“ التي ستظهر قائمة التحذيرات المتاحة لاختيار الفئة المناسبة بين ”العري“ أو ”العنف“ أو ”المحتوى الحساس“. وسيتمكن المستخدم من اختيار أكثر من تحذير للصورة الواحدة، كما يمكنه إضافة تحذير لصورة واحدة أو مقطع فيديو واحد دون الآخر.

وبمجرد نشر المحتوى، ستظهر الصورة أو مقاطع الفيديو غير واضحة أو مشوشة، ويتم عرضها بتحذير محتوى يشرح سبب الإبلاغ عنها.

ويمكن للمستخدمين النقر فوق التحذير إذا كانوا يريدون عرض المحتوى.

وكانت الشركة أعلنت مؤخرا أنها ستمكن المستخدمين من تثبيت 6 محادثات بحد أقصى في الجزء العلوي من صندوق الوارد الخاص للرسائل المباشرة لسهولة الوصول إليها، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها منصة التواصل الاجتماعي لتحسين واجهة المراسلة المباشرة الخاصة بها وسط موجة كبيرة من الإضافات التي أدخلتها في الآونة الأخيرة.