“موتورولا” تطلق هاتفها الجديد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 فبراير 2022 10:16 صباحاً - أعلنت شركة ”موتورولا“ الأمريكية اصدار هاتفها الجديد ”Motorola Edge 30 Pro“ الذي يأتي بخصائص فريدة وأداء مميز، وأطلقت الشركة الهاتف الجديد في الهند، اليوم السبت، بسعر 49999 روبية (حوالي 666 دولاراً).

ويأتي هذا الهاتف بعدما أطلقت “موتوريلا” سلسلة هواتف ”20Edge“ في العام الماضي، وكانت تستهدف الفئة المتوسطة بمميزات تشبه الهواتف الرائدة.

ويتمتع هاتف ”Motorola Edge 30 Pro“ بنفس تصميم ”Edge 20 Pro“ تقريبًا، ويحتوي على شاشة كبيرة وحواف رفيعة من جميع الجوانب.

اما عن مميزات الهاتف الجديد، فقد أضافت ”موتورولا“ ظهرًا زجاجيًا منحنيًا على الجانبين، مما يجعل الهاتف مريحًا للإمساك به، ويزن الهاتف حوالي 196 غراماً، واختارت الشركة إطارًا بلاستيكيًا للهاتف، وهو أمر وصفه النقاد بأنه غريب بالنسبة لهاتف ذكي رائد.

ويأتي الهاتف بشهادة “ IP52″ المقاومة للغبار إلى حد ما، وقادرة أيضًا على تحمل رذاذ الماء الخفيف، كذلك، يتميز بشاشة مقاس 6.7 بوصة من نوع ”AMOLED“ بدقة ”+Full HD “ واعتمادية ”HDR10 +“ ومعدل تحديث للشاشة بحد أقصى 144 هرتز.

وتتمتع الشاشة، وفقاً لإعلان الشركة، بزوايا مشاهدة جيدة، كما أنها تصبح مشرقة بدرجة كافية عند استخدامها في الهواء الطلق.

وأضافت ”موتورولا“ أيضاً خيار ”تعتيم التيار المستمر“، مما يساعد في الحفاظ على طاقة البطارية عند خفض السطوع.

ويضم الجزء الأمامي للهاتف طبقة حماية من نوع ”Corning Gorilla Glass 3″، أما الجزء الخلفي يحتوي على طبقة حماية ”Gorilla Glass 5“.

كما يحتوي ”Edge 30 Pro“ على مكبرات صوت ستريو مع دعم خاصية ”Dolby Atmos“، ويأتي بلونين مميزين: ”أزرق كوزموس“ و“أبيض ستاردست“.

ومن الخصائص الأخرى للهاتف، انه يعمل بمعالج ”Snapdragon 8 Gen 1“ القوي من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، مع 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، و128 غيغابايت مساحة تخزين، وهو غير قابل للترقية في الذاكرة والتخزين للحفاظ على السعر في متناول الجميع نسبيًا.

ويدعم الهاتف اتصال ”Bluetooth 5.2″ و“Wi-Fi 6“ و“NFC“، وستة أنظمة ملاحة عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى دعم شبكات الجيل الخامس (5G). ويحتوي الهاتف على فتحتين ”Nano-SIM“ تدعمان تقنية ”5G“.

وتأتي بطارية الهاتف بسعة تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقوة 68 وات، ولاسلكيًا بقدرة 15 وات.

ويعمل الهاتف من العلبة على نظام تشغيل ”Android 12“.

وبما يخص الكاميرات، فيحتوي على نظام ثلاثي يضم مستشعرات عالية الدقة. تتميز الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميغابكسل، وتثبيت بصري (OIS)، وفتحة عدسة f / 1.8.

أما الكاميرا الثانية، فهي عبارة عن كاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل أيضاً، مع مجال رؤية 114 درجة، وهي قادرة على تصوير ”الماكرو“ أيضًا.

والمستشعر الثالث هو كاميرا عمق بدقة 2 ميغابيكسل، وتأتي الكاميرا السيلفي بمستشعر بدقة 60 ميغابيكسل.