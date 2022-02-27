شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: الإطلاق الأول لصاروخ SLS الخاص بمهمة القمر Artemis 1 لن يحدث حتى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أنه لن يتم إطلاق Artemis 1، وهى الأولى في الجيل الجديد من مهمات القمر التابعة لناسا، حتى نهاية شهر مايو على الأقل، ويمكن أن تتأخر حتى يونيو، والتي من المقرر أن تنطلق على قمة نظام الإطلاق الفضائي الضخم (SLS) من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، لكنها تعرضت لعدد من التأخيرات.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت ناسا، إنه لا يمكن إطلاقها حتى تحصل الوكالة على بيانات من بروفة كاملة، حيث يتم تكديس كبسولة أوريون، التي ستأخذ رواد الفضاء يومًا ما إلى مدار حول القمر على SLS في Pad 39B .

يتبع الفريق بعد ذلك جميع الإجراءات والبروتوكولات التي ينطوي عليها إطلاق الصاروخ، ولكن دون رفعه عن الأرض فعليًا لضمان سير الأمور بسلاسة.

ومن المتوقع أن يحدث هذا في 17 مارس، مما يعني أن إطلاق أبريل لم يعد قابلاً للتطبيق لمهمة Artemis 1، والتي ستشهد إطلاق Orion غير المأهولة تقضي 26 يومًا في السفر إلى القمر، والذهاب إلى المدار، ثم العودة إلى الأرض.

تخطط ناسا الآن للانطلاق في نهاية شهر مايو، لكنها اعترفت بأنها قد تنزلق إلى يونيو أو حتى يوليو، اعتمادًا على بيانات البروفة والطقس.

وكان من المقرر أصلاً إطلاق Artemis 1 في نهاية عام 2021، ولكن كان لا بد من تأجيلها، في الأصل حتى موعد لا يتجاوز أبريل، والآن ليس قبل مايو، وكان بعضًا من هذا للتعامل مع المشكلات الموجودة في وحدات التحكم في الطيران في SLS، والبعض الآخر بسبب التأخير الناجم عن جائحة Covid-19.